«Британский тролль»: Как Борис Джонсон стал политиком-курьезом
В Кремле признались, что не любят Джонсона, англичане не простили ему вечеринки и домогательства, и только его прическа осталась «преступлением без наказания».
Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, подавший в четверг в отставку с поста премьер-министра Великобритании, запомнился многим как человек-курьез, не стесняющийся ярких выражений и экстравагантной прически.
В России после отставки Джонсона признались, что не любят Бориса, считают его «клоуном», да и вообще его уход - это событие «ни о чем».
Тем не менее, Telegram-канал «Радиоточка НСН» собрал самые яркие истории из карьеры политика.
ГРУДЬ, ПАЛЬТО И ПАПУАСЫ
Борис Джонсон стал британским премьером в июле 2019 года, ранее он занимал посты главы МИД и мэра Лондона, и уже тогда попадал в нелепые ситуации.
В 2009-м году Джонсон провалился по грудь в реку, открывая кампанию по очистке водоемов, во время Олимпиады-2012 завис как мешок на «канатке» в парке «Виктория», в 2015-м во время игры в регби сбил с ног 10-летнего ребенка, а в 2016-м победил в конкурсе оскорбительных лимериков про турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, упомянув в своем стихотворении коз.
В ходе своей карьеры Джонсон допускал много высказываний на грани. В частности, он говорил об оргиях и каннибализме в Папуа-Новой Гвинее, называл Хиллари Клинтон «крашеной блондинкой с пухлыми губами и стальным взглядом — прямо как у медсестры-садистки в госпитале для душевнобольных». Он сравнивал мусульманок в парандже с «почтовыми ящиками».
При этом во время предвыборной гонки 2004 года он зазывал избирателей странным слоганом: «Голосуйте за консерваторов — и у вашей жены вырастет грудь, а у вас — шанс на покупку BMW M3».
В 2017 году возглавлявший британский МИД Джонсон прибыл в Москву, где произошел их эпичный диалог с другим известным шутником, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет», — заявил Джонсон, назвав себя при этом «убежденным русофилом».
В ответ Лавров сказал, что настолько доверяет коллеге, что готов называть его Борисом с ударением на второй слог.
«Я хочу вам сказать, что это свидетельствует о моем доверии – как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», — продолжил пикировку Джонсон.
Однако Сергей Викторович затроллил главу Форин офиса, пошутив, что в карманах пальто Джонсона ничего не было.
В конце июня 2022 года Джонсон называл Владимира Путина «идеальным примером токсичной маскулинности», предположив, что тот не начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной».
«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» - сказал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
КЛОУН, КОТОРОГО МЫ НЕ ЛЮБИМ
Несмотря на российские корни Джонсона, после ухода с поста премьера он не услышал в Москве теплых слов.
«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», – признался Дмитрий Песков.
Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Джонсона «клоуном».
«Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось», - написал Володин в Telegram.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине».
«Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям», - уверен Кадыров.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал отставку Джонсона событием «ни о чем».
«Их будущий премьер, может, будет появляться в другом костюме, интонации будут другие, словарный запас иной, может поубавиться элементов комизма. Но эта политика будет продолжена. С этим поколением британских политиков, к сожалению, невозможно решать вопросы цивилизованно, на основании уважительного и равноправного отношения. То, что Джонсон ушел в отставку – это незначительное событие, это просто ни о чем», - сказал Климов, отметив, что Джонсон добавлял «трагикомического духа» российско-британским отношениям.
БЫТЬ ВОЛОСАМИ ДЖОНСОНА
Отдельного упоминания заслуживает растрепанная прическа Бориса Джонсона, которая стала поводом для множества шуток и мемов.
Представители премьера говорили Daily Mail, что прическа Джонсона «вышла из-под контроля», поскольку он сосредоточен на большом объеме работы.
Известные лондонские парикмахеры называли прическу Бориса «преступлением».
«Полагаю, что ни один парикмахер не совершил бы такое преступление, и Борис самостоятельно подстригается между встречами по вопросам Вrexit и борьбой с COVID-19», — отмечал основатель лондонского салона Salon64 Рики Уолтерс.
Британский Tatler как-то опубликовал материал под названием «Каково это — быть волосами Бориса Джонсона?»
Правда сам премьер признавался, что у него все-таки есть расческа.
Однако причиной отставки Джонсона стала не прическа. В январе разразился скандал вокруг ночных вечеринок на Даунинг-стрит во время коронавирусного локдауна. Одна из них состоялась накануне похорон принца Филиппа, однако тогда Бориса пронесло.
Фатальным для премьера стал всплывший в СМИ в июле скандал с Крисом Пинчером. Джонсон знал, что того обвиняют в домогательствах, однако назначал на высокие партийные и правительственные посты. После огласки этой истории правительство в знак протеста покинули порядка 50 министров чиновников. Вскоре и сам Джонсон поставил точку в своей премьерской карьере.
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