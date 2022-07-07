«Британский тролль»: Как Борис Джонсон стал политиком-курьезом

ГРУДЬ, ПАЛЬТО И ПАПУАСЫ

Борис Джонсон стал британским премьером в июле 2019 года, ранее он занимал посты главы МИД и мэра Лондона, и уже тогда попадал в нелепые ситуации.

В 2009-м году Джонсон провалился по грудь в реку, открывая кампанию по очистке водоемов, во время Олимпиады-2012 завис как мешок на «канатке» в парке «Виктория», в 2015-м во время игры в регби сбил с ног 10-летнего ребенка, а в 2016-м победил в конкурсе оскорбительных лимериков про турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, упомянув в своем стихотворении коз.

В ходе своей карьеры Джонсон допускал много высказываний на грани. В частности, он говорил об оргиях и каннибализме в Папуа-Новой Гвинее, называл Хиллари Клинтон «крашеной блондинкой с пухлыми губами и стальным взглядом — прямо как у медсестры-садистки в госпитале для душевнобольных». Он сравнивал мусульманок в парандже с «почтовыми ящиками».

При этом во время предвыборной гонки 2004 года он зазывал избирателей странным слоганом: «Голосуйте за консерваторов — и у вашей жены вырастет грудь, а у вас — шанс на покупку BMW M3».

В 2017 году возглавлявший британский МИД Джонсон прибыл в Москву, где произошел их эпичный диалог с другим известным шутником, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет», — заявил Джонсон, назвав себя при этом «убежденным русофилом».

В ответ Лавров сказал, что настолько доверяет коллеге, что готов называть его Борисом с ударением на второй слог.

«Я хочу вам сказать, что это свидетельствует о моем доверии – как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», — продолжил пикировку Джонсон.

Однако Сергей Викторович затроллил главу Форин офиса, пошутив, что в карманах пальто Джонсона ничего не было.

В конце июня 2022 года Джонсон называл Владимира Путина «идеальным примером токсичной маскулинности», предположив, что тот не начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной».

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» - сказал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.