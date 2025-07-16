В российских поездах исчезнут гравитационные туалеты

В России вагонов с гравитационными туалетными в составах «РЖД» осталось единицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора компании Ивана Колесникова.

В РЖД временно отказались от запуска роботов-носильщиков

По его словам, в ближайшие несколько лет они исчезнут совсем. Также пропадет понятие «санитарная зона», когда санузлы закрывались за определенное время до прибытия поезда на станцию.

Во всех остальных случаях «РЖД» ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами.

Ранее стало известно, что «РЖД» внедрят ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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