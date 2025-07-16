«Сапсаны» могут направить в Минск, Нижний Новгород и Воронеж
16 июля 202504:16
«РЖД» могут направить «Сапсаны» на маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора компании Ивана Колесникова.
По его словам, это может произойти после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Решение будет приниматься ближе к дате запуска ВСМ.
Ранее «РЖД» заморозили цены на билеты на «Сапсаны» и «Ласточки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru