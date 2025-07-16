«Сапсаны» могут направить в Минск, Нижний Новгород и Воронеж

По его словам, это может произойти после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Решение будет приниматься ближе к дате запуска ВСМ.

Ранее «РЖД» заморозили цены на билеты на «Сапсаны» и «Ласточки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

