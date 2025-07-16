«Сапсаны» могут направить в Минск, Нижний Новгород и Воронеж

«РЖД» могут направить «Сапсаны» на маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Москва – Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора компании Ивана Колесникова.

Савельев: Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут

По его словам, это может произойти после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Решение будет приниматься ближе к дате запуска ВСМ.

Ранее «РЖД» заморозили цены на билеты на «Сапсаны» и «Ласточки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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