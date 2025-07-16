Правительство РФ утвердило «дочку» VK ответственной за работу национального мессенджера

Компания «Коммуникационная платформа», которая является дочерней структурой VK, будет отвечать за работу и развитие национального сервиса обмена информацией, сообщает правительство РФ.

В российском мессенджере Мax зарегистрировался миллион пользователей

Соответствующее распоряжение подписал кабмин. Многофункциональный сервис обмена информацией создаётся на базе запущенной платформы MAX. Отмечается, что данная платформа обеспечивает безопасное общение в мессенджере.

Ранее стало известно, что VK заплатит за найденные уязвимости в мессенджере Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Мессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры