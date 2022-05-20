«Топонимическая ловушка!»: Посольство США в Москве «переезжает» поближе к Донбассу

«ДУША НЕ В США»

Посольство США в Москве располагается не в одном здании. Американцам отдана огромная территория, которую по периметру огибают с четырех сторон Садовое кольцо (Новинский бульвар), Большой Девятинский переулок, Конюшковская улица и Малый Конюшковский переулок.

В 1953 году посольство США переехало с Моховой на улицу Чайковского, в 1990-х переименованную в Новинский бульвар. Именно туда, на Садовое кольцо смотрит фасад главного здания дипмиссии, перед которым долгие годы проезжает российская боевая техника во время Парада 9 мая. И именно тут выстраивались огромные толпы желающих получить вожделенную визу и эмигрировать за океан.

Девятинский переулок соединяет Новинский бульвар с Конюшковской улицей и выводит к Дому правительства РФ и Горбатому мосту, за который шли ожесточенные бои во время революции 1905 года. Именно там располагались баррикады защитников Белого дома во время его штурма в 1993 году.

Тогда на красной стене забора американского посольства, выходящего на Конюшковскую улицу, появилась надпись «Душа не в США», которую долгое время не стирали.

Сегодня американское посольство имеет официальный адрес: Большой Девятинский переулок, дом 8. При этом пока непонятно, какую конкретно территорию хотят назвать площадью Защитников Донбасса – у Горбатого моста, через дорогу от посольства или примыкающий к дипмиссии треугольный участок травы.

«На самом деле каких-то конкретных критериев относительно минимальных размеров городской площади нет. Если посмотреть в справочниках, само определение такого объекта имеет весьма расплывчатую формулировку. "Открытое, архитектурно организованное, обрамленное зданиями и зелеными насаждениями пространство, входящее в систему городских и сельских пространств… Ровное место… Городской объект инфраструктуры…"», - сказал «МК» москвовед и знаток топонимики Алексей Никитин, отвечая на вопрос, можно ли назвать «пятачок» площадью?