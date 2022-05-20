«Топонимическая ловушка!»: Посольство США в Москве «переезжает» поближе к Донбассу
Дмитрий Песков назвал эту идею «очень хорошей», американцы «удивлены, но не оскорблены», а москвичи вспоминают революцию и штурм Белого дома.
Предложение о «переселении» посольства США в Москве на площадь Защитников Донбасса все ближе к воплощению в реальность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу столичных депутатов «очень хорошей», а в Мосгорнаследии пообещали пообещали уладить все формальности в кратчайшие сроки.
Тем временем американские дипломаты осторожно отмечают, что «удивлены, но не оскорблены» перспективой попадания в «топонимическую ловушку».
НОВЫЙ ОРИЕНТИР
На фоне переименования улиц и станций метро на Украине, Мосгордума придумала неожиданный ход.
«Депутаты Московской городской Думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса". С инициативой назвать в честь героев, сражающихся в наши дни с нацизмом, безымянную территорию в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва"», - гласил пост, размещенный в думском Telegram-канале 18 марта.
Однако, у этого переименования оказалось «двойное дно». Парламентарии предложили присвоить посольству США адрес на площади Защитников Донбасса.
«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», - прокомментировал креатив в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Мосгорнаследии заявили, что рассмотрят вопрос «о наименовании территории» в кратчайшие сроки.
«Если решение по нему будет положительным, у площади, расположенной в историческом районе Москвы, появится новое название», - сказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что это позволит посольству США «получить новый адресный ориентир».
При этом американские дипломаты пока не сильно обижаются на «технический переезд».
«Удивлены, но не оскорблены предложением переименовать часть центра Москвы возле посольства США в площадь Защитников Донбасса», - сказали «Коммерсанту» в посольстве.
При этом собеседник издания в стиле сонного Джо Байдена предположил, что площадь Защитников Донбасса будет названа «в честь украинских солдат».
«ДУША НЕ В США»
Посольство США в Москве располагается не в одном здании. Американцам отдана огромная территория, которую по периметру огибают с четырех сторон Садовое кольцо (Новинский бульвар), Большой Девятинский переулок, Конюшковская улица и Малый Конюшковский переулок.
В 1953 году посольство США переехало с Моховой на улицу Чайковского, в 1990-х переименованную в Новинский бульвар. Именно туда, на Садовое кольцо смотрит фасад главного здания дипмиссии, перед которым долгие годы проезжает российская боевая техника во время Парада 9 мая. И именно тут выстраивались огромные толпы желающих получить вожделенную визу и эмигрировать за океан.
Девятинский переулок соединяет Новинский бульвар с Конюшковской улицей и выводит к Дому правительства РФ и Горбатому мосту, за который шли ожесточенные бои во время революции 1905 года. Именно там располагались баррикады защитников Белого дома во время его штурма в 1993 году.
Тогда на красной стене забора американского посольства, выходящего на Конюшковскую улицу, появилась надпись «Душа не в США», которую долгое время не стирали.
Сегодня американское посольство имеет официальный адрес: Большой Девятинский переулок, дом 8. При этом пока непонятно, какую конкретно территорию хотят назвать площадью Защитников Донбасса – у Горбатого моста, через дорогу от посольства или примыкающий к дипмиссии треугольный участок травы.
«На самом деле каких-то конкретных критериев относительно минимальных размеров городской площади нет. Если посмотреть в справочниках, само определение такого объекта имеет весьма расплывчатую формулировку. "Открытое, архитектурно организованное, обрамленное зданиями и зелеными насаждениями пространство, входящее в систему городских и сельских пространств… Ровное место… Городской объект инфраструктуры…"», - сказал «МК» москвовед и знаток топонимики Алексей Никитин, отвечая на вопрос, можно ли назвать «пятачок» площадью?
На данный момент самой маленькой площадью в Москве является площадь Лялина в Басманном районе, занимающая всего 55 квадратных метров.
Ранее в Киеве в рамках «дерусификации» переименовали сквер «дружбы Киева и Москвы» в сквер «героев Мариуполя». В планах переименовать ряд станций метро в украинской столице. В частности, «Площадь Льва Толстого» получит имя «Василия Стуса», а станция «Дружбы народов» станет «Ботанической». В Ивано-Франковске переименуют улицы Достоевского, Лермонтова, Пржевальского, Репина, Менделеева, Некрасова и Чайковского.
Однако, с Мосгордуме не говорят, что переезд посольства США на площадь Защитников Донбасса – это наш ответ. Просто так совпало.
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