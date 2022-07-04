Миронов заявил о необходимости переименовать Калининград во Владибалтийск
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что Калининград необходимо переименовать во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край.
Он напомнил, что Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую 4 июля 1946 года. По его словам, 76 лет назад первоначально планировали назвать Балтийск, Славгород или Королевец, но в итоге дали имя в честь «всесоюзного старосты» Михаила Калинина, умершего 3 июня 1946 года.
Политик отметил, что настал момент «подумать о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями».
«Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», - подчеркнул Миронов, добавив, что этот вопрос должны решать жители региона.
Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За Правду» заявил, что Россия должна стать лидером в области криптовалют, сообщает RT.
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