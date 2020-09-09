«Театральный кружок». Ефремов и его восемь лет за решеткой

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина «Пар». По словам члена ОНК Москвы Марины Литвинович, в изоляторе нашли занятие для Ефремова, «чтобы приносить пользу».

Ранее 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года и обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что актер Михаил Ефремов после обжалования приговора в различных инстанциях и при условии УДО может выйти на свободу через два года.

«Страна устала от Ефремова, от этого процесса. Ровно три месяца, с 8 июня, все живут под колпаком этого ефремовского происшествия. Мы планировали, что ему дадут лет пять. Но срок восемь лет может быть обжалован в разных инстанциях. Потом – инстанция Верховного суда. Если все инстанции они пройдут, то каждая инстанция может скостить ему срок. Возможно, дойдёт и до пяти лет, как мы и прогнозировали. Прокурор просил 11, дали посередине – восемь. А так как все инстанции имеют право уменьшать, а не увеличивать срок, исходя из каких-то позиций, я думаю, что всё-таки он получит ещё меньше. Будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии. А в ближайшее время может быть амнистия – мы постараемся, чтобы она была на будущий год. И через два года он выйдет по УДО, вот и всё! В любом случае, он проведёт в колонии меньше пяти лет», – отметил политик.

Актриса кино, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала приговор Михаилу Ефремову суровым, но справедливым.

«Суровое наказание: вычеркнуть 8 лет из жизни любого человека – это драма. Но справедливая, на мой взгляд. Потому что это тяжкое преступление, к тому же с отягчающими обстоятельствами – алкогольным и наркотическим опьянением. Поэтому я считаю приговор суровым, но справедливым», – сказала Драпеко.

Телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН выразила согласие с приговором суда, но отметила, что Ефремов имел все шансы получить меньший срок.

«Я не понимаю, почему Михаил Ефремов доверился этим людям. Я считаю, что он вполне мог получить четыре-пять лет. Восемь – это статистически больше, чем люди обычно получают по таким делам. Он сам виноват, что так был устроен этот процесс. Стал менять показания, стал пытаться выставить себя невиновным, нанял ужасного адвоката. Все это превратилось в нескончаемый дурной сериал. Было очень много процессуальных ошибок. Было бы гораздо лучше, если бы он признал полностью вину. Говорил бы, что это алкоголизм, что это болезнь, что он не может с собой справиться. Что просит пройти реабилитацию в тюрьме от алкоголизма. Мне кажется, что это была бы лучшая защита. Так, как он вел себя в самом начале процесса», - напомнила она.