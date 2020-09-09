«Театральный кружок». Ефремов и его восемь лет за решеткой
В СИЗО-5 нашли занятие для актера, осужденному за смертельное ДТП.
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина «Пар». По словам члена ОНК Москвы Марины Литвинович, в изоляторе нашли занятие для Ефремова, «чтобы приносить пользу».
Ранее 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года и обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что актер Михаил Ефремов после обжалования приговора в различных инстанциях и при условии УДО может выйти на свободу через два года.
«Страна устала от Ефремова, от этого процесса. Ровно три месяца, с 8 июня, все живут под колпаком этого ефремовского происшествия. Мы планировали, что ему дадут лет пять. Но срок восемь лет может быть обжалован в разных инстанциях. Потом – инстанция Верховного суда. Если все инстанции они пройдут, то каждая инстанция может скостить ему срок. Возможно, дойдёт и до пяти лет, как мы и прогнозировали. Прокурор просил 11, дали посередине – восемь. А так как все инстанции имеют право уменьшать, а не увеличивать срок, исходя из каких-то позиций, я думаю, что всё-таки он получит ещё меньше. Будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии. А в ближайшее время может быть амнистия – мы постараемся, чтобы она была на будущий год. И через два года он выйдет по УДО, вот и всё! В любом случае, он проведёт в колонии меньше пяти лет», – отметил политик.
Актриса кино, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала приговор Михаилу Ефремову суровым, но справедливым.
«Суровое наказание: вычеркнуть 8 лет из жизни любого человека – это драма. Но справедливая, на мой взгляд. Потому что это тяжкое преступление, к тому же с отягчающими обстоятельствами – алкогольным и наркотическим опьянением. Поэтому я считаю приговор суровым, но справедливым», – сказала Драпеко.
Телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН выразила согласие с приговором суда, но отметила, что Ефремов имел все шансы получить меньший срок.
«Я не понимаю, почему Михаил Ефремов доверился этим людям. Я считаю, что он вполне мог получить четыре-пять лет. Восемь – это статистически больше, чем люди обычно получают по таким делам. Он сам виноват, что так был устроен этот процесс. Стал менять показания, стал пытаться выставить себя невиновным, нанял ужасного адвоката. Все это превратилось в нескончаемый дурной сериал. Было очень много процессуальных ошибок. Было бы гораздо лучше, если бы он признал полностью вину. Говорил бы, что это алкоголизм, что это болезнь, что он не может с собой справиться. Что просит пройти реабилитацию в тюрьме от алкоголизма. Мне кажется, что это была бы лучшая защита. Так, как он вел себя в самом начале процесса», - напомнила она.
При этом она пожелала Ефремову исправиться. «Мужества и исправления», - добавила телеведущая.
Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в эфире НСН также выразил надежду на сокращение срока заключения Ефремова.
«Учитывая все отягчающие и смягчающие обстоятельства, а смягчающих довольно много, этот приговор чрезмерно суров. Думаю, вышестоящая инстанция его немного изменит, какой-то срок Ефремову скостит. Восемь лет – это огромный срок. Это катастрофически для этого человека. Все-таки загубить такого артиста, такой талант – это очень страшно. Приговор чрезмерно суров», - подчеркнул Падва.
Он также раскритиковал работу адвоката Ефремова Эльмана Пашаева и возложил на него ответственность за суровый приговор.
«Пашаев достоин того, чтобы его выгнать с позором из адвокатуры и на пушечный выстрел к ней не подпускать. Это катастрофа, он губит людей так называемой «защитой». Этот цирк, который устроил он, да еще с помощью Добровинского, это все исказило. Это было позорище вместо правосудия. Я удивляюсь долготерпению судьи. Я считаю, что приговор является итогом не только того, что в действительности совершил Ефремов, но и что произошло после, в частности, в суде», – заключил юрист.
В свою очередь адвокат родственников Захарова Александр Добровинский в эфире НСН высказал собственное отношение к приговору.
«Приговор совершенно блестяще написан. Мне было очень приятно видеть в приговоре, что все мои доводы были учтены - раз. Все мои свидетели приняты – два. Видео, которое я приобщил, – три. И мое сопротивление, что я загнал в тупик свидетелей защиты, - все состоялось, все было отражено в приговоре», - перечислил Добровинский.
Он напомнил, что сегодня исполняется ровно три месяца со дня трагедии. «Я был бы счастлив, чтобы господин Ефремов был бы на свободе и Сергей Захаров был бы жив. Лучше бы, чтобы этого суда не было. Произошло несчастье», – посетовал адвокат.
Посочувствовал актеру и музыкант Сергей Шнуров. В стихотворной форме он рассказал, что раньше тоже злоупотреблял алкоголем, и мог бы попасть в подобную историю, но вовремя расстался с пагубным пристрастием.
«Бухали. Да. Были года.
Угар всенощный и буза.
С тобой ведь мог бы быть тогда...
Но я нажал на тормоза», - написал музыкант у себя в Instagram.
В стихотворении Шнуров обошелся без нецензурных слов.
«И вот приехал, все финал.
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Только ленивый не пинал,
И гражданина и поэта», - заканчивается послание.
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