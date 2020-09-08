Собчак: Ефремов сам виноват в таком приговоре

«Мне кажется, это могло быть меньше, если бы процесс был устроен нормальным образом. Я не понимаю, почему Михаил Ефремов доверился этим людям. Я считаю, что он вполне мог получить четыре-пять лет. Восемь – это статистически больше, чем люди обычно получают по таким делам. Он сам виноват, что так был устроен этот процесс. Стал менять показания, стал пытаться выставить себя невиновным, нанял ужасного адвоката. Все это превратилось в нескончаемый дурной сериал. Было очень много процессуальных ошибок. Было бы гораздо лучше, если бы он признал полностью вину. Говорил бы, что это алкоголизм, что это болезнь, что он не может с собой справиться. Что просит пройти реабилитацию в тюрьме от алкоголизма. Мне кажется, что это была бы лучшая защита. Так, как он вел себя в самом начале процесса», - напомнила собеседница НСН.

При этом она пожелала Ефремову исправиться. «Мужества и исправления», - добавила телеведущая.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

