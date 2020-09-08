«Выгнать с позором». Падва обвинил Пашаева в суровом приговоре Ефремову

«Пашаев достоин того, чтобы его выгнать с позором из адвокатуры и на пушечный выстрел к ней не подпускать. Это катастрофа, он губит людей так называемой «защитой», - добавил собеседник НСН.

Он возложил на Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.

«Этот цирк, который устроил он, да еще с помощью Добровинского, это все исказило. Это было позорище вместо правосудия. Я удивляюсь долготерпению судьи. Я считаю, что приговор является итогом не только того, что в действительности совершил Ефремов, но и что произошло после, в частности, в суде», – заключил юрист.

Ранее Падва поддержал решение Ефремова сменить защитника и отказаться от услуг Пашаева. Однако позднее Ефремов снова стал его подзащитным.

