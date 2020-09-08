«Выгнать с позором». Падва обвинил Пашаева в суровом приговоре Ефремову
Заслуженный юрист России Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока заключения Михаила Ефремова.
Актер Михаил Ефремов за смертельное ДТП на Садовом кольце приговорен к восьми годам колонии общего режима. Прокурор требовал назначить актеру 11 лет колонии.
Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока заключения Ефремова.
«Учитывая все отягчающие и смягчающие обстоятельства – а смягчающих довольно много – это приговор чрезмерно суров. Думаю, вышестоящая инстанция его немного изменит, какой-то срок Ефремову скостит. Восемь лет – это огромный срок. Это катастрофически для этого человека. Все-таки загубить такого артиста, такой талант – это очень страшно. Приговор чрезмерно суров», - подчеркнул Падва.
Он также раскритиковал работу адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.
«Пашаев достоин того, чтобы его выгнать с позором из адвокатуры и на пушечный выстрел к ней не подпускать. Это катастрофа, он губит людей так называемой «защитой», - добавил собеседник НСН.
Он возложил на Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.
«Этот цирк, который устроил он, да еще с помощью Добровинского, это все исказило. Это было позорище вместо правосудия. Я удивляюсь долготерпению судьи. Я считаю, что приговор является итогом не только того, что в действительности совершил Ефремов, но и что произошло после, в частности, в суде», – заключил юрист.
Ранее Падва поддержал решение Ефремова сменить защитника и отказаться от услуг Пашаева. Однако позднее Ефремов снова стал его подзащитным.
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