Нидерланды отказали российским конькобежцам в визах на этап Кубка мира
Почти вся российская делегация по конькобежному спорту не получила визы для участия в этапе Кубка мира в Херенвене. Национальная команда пропустит соревнования, которые состоятся в начале декабря. Об этом сообщает NOS.
По информации СМИ, о визовых проблемах рассказал представитель российской делегации, находящийся в японском Обихиро. Там 20-22 ноября пройдет второй этап турнира. При этом в МИД Нидерландов заявили, что пока не располагают информацией о подаче заявлений от спортсменов из РФ.
Ожидается, что на соревнованиях в Херенвене выступит только 22-летний Даниил Найденышев. Он специализируется на длинных дистанциях и планирует самостоятельно отправиться в королевство по французскому шенгену.
Официальная причина отказа в выдаче виз российской делегации не сообщается. Амстердам рассматривает заявления в соответствии с профильным кодексом ЕС, который допускает отказ в случае угрозы международным отношениям одной из стран объединения.
С начала сезона Международный союз конькобежцев разрешил спортсменам из РФ участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 11 из них уже выступили на первом этапе Кубка мира в Пекине. Еще несколько представят страну на соревнованиях в Японии.
Кроме того, российская сборная пропустит четвертый раунд турнира в норвежском Хамаре из-за ограничений на въезд.
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