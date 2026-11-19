По информации СМИ, о визовых проблемах рассказал представитель российской делегации, находящийся в японском Обихиро. Там 20-22 ноября пройдет второй этап турнира. При этом в МИД Нидерландов заявили, что пока не располагают информацией о подаче заявлений от спортсменов из РФ.



Ожидается, что на соревнованиях в Херенвене выступит только 22-летний Даниил Найденышев. Он специализируется на длинных дистанциях и планирует самостоятельно отправиться в королевство по французскому шенгену.



Официальная причина отказа в выдаче виз российской делегации не сообщается. Амстердам рассматривает заявления в соответствии с профильным кодексом ЕС, который допускает отказ в случае угрозы международным отношениям одной из стран объединения.



С начала сезона Международный союз конькобежцев разрешил спортсменам из РФ участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 11 из них уже выступили на первом этапе Кубка мира в Пекине. Еще несколько представят страну на соревнованиях в Японии.



Кроме того, российская сборная пропустит четвертый раунд турнира в норвежском Хамаре из-за ограничений на въезд.

