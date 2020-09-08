Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце.
Как сообщает агентство ТАСС из зала суда, Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее суд признал Ефремова виновным. Судья Елена Абрамова заявила, что Ефремов был за рулем во время ДТП и находился в автомобиле один.
Прокурор требовал назначить ему 11 лет колонии общего режима.
Сообщалось, что Ефремов приехал в суд без вещей. Свою вину он признал только на последнем заседании.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову
- Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии
- Россия и Кипр утвердили поправки в соглашение о двойном налогообложении
- Кремль не видит оснований для мер против «Северного потока-2»
- В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru