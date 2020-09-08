Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце.

Как сообщает агентство ТАСС из зала суда, Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее суд признал Ефремова виновным. Судья Елена Абрамова заявила, что Ефремов был за рулем во время ДТП и находился в автомобиле один.

Суд признал Ефремова виновным

Прокурор требовал назначить ему 11 лет колонии общего режима.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд без вещей. Свою вину он признал только на последнем заседании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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