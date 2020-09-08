«Отсидит два года и выйдет». Жириновский о будущем Михаила Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал «Радио 1», что осуждённый на восемь лет колонии актёр Михаил Ефремов после обжалования приговора в различных инстанциях и при условии УДО может выйти на свободу через два года.
«Страна устала от Ефремова, от этого процесса. Ровно три месяца, с 8 июня, все живут под колпаком этого ефремовского происшествия. Мы планировали, что ему дадут лет пять. Но срок восемь лет может быть обжалован в разных инстанциях. Потом – инстанция Верховного суда. Если все инстанции они пройдут, то каждая инстанция может скостить ему срок. Возможно, дойдёт и до пяти лет, как мы и прогнозировали. Прокурор просил 11, дали посередине – восемь. А так как все инстанции имеют право уменьшать, а не увеличивать срок, исходя из каких-то позиций, я думаю, что всё-таки он получит ещё меньше. Будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии. А в ближайшее время может быть амнистия – мы постараемся, чтобы она была на будущий год. И через два года он выйдет по УДО, вот и всё! В любом случае, он проведёт в колонии меньше пяти лет», – отметил политик.
По словам Владимира Жириновского, люди уже устали от негативных новостей.
«Это чудовищно! Людям надоело, так нельзя! У нас ефремовское лето, навальновская осень и ещё Белоруссия. Людям надоели все эти Ефремовы и Навальные, люди хотят слышать что-то хорошее, положительное, доброе! Но что делать, если события такие, которые нам радости не доставляют? Сейчас ефремовская эпопея закончилась, будем надеяться, что и эпопея Навального закончится тоже», – заключил депутат Госдумы.
Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Кроме того, суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего. Обвинение потребовало приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления транспортными средствами. Сам артист признал вину, но сделал это только перед выступлением прокурора.
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