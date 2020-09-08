«Отсидит два года и выйдет». Жириновский о будущем Михаила Ефремова

«Страна устала от Ефремова, от этого процесса. Ровно три месяца, с 8 июня, все живут под колпаком этого ефремовского происшествия. Мы планировали, что ему дадут лет пять. Но срок восемь лет может быть обжалован в разных инстанциях. Потом – инстанция Верховного суда. Если все инстанции они пройдут, то каждая инстанция может скостить ему срок. Возможно, дойдёт и до пяти лет, как мы и прогнозировали. Прокурор просил 11, дали посередине – восемь. А так как все инстанции имеют право уменьшать, а не увеличивать срок, исходя из каких-то позиций, я думаю, что всё-таки он получит ещё меньше. Будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии. А в ближайшее время может быть амнистия – мы постараемся, чтобы она была на будущий год. И через два года он выйдет по УДО, вот и всё! В любом случае, он проведёт в колонии меньше пяти лет», – отметил политик.

По словам Владимира Жириновского, люди уже устали от негативных новостей.