Суд признал Ефремова виновным

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает телеканал «360».

«Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», - заявила судья Елена Абрамова.

Сегодня суд начал оглашение приговора актёру. Прокурор ранее потребовал назначить ему 11 лет колонии.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд без вещей. Свою вину он признал только на последнем заседании.

