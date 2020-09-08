Суд признал Ефремова виновным
8 сентября 202011:29
Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает телеканал «360».
«Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», - заявила судья Елена Абрамова.
Сегодня суд начал оглашение приговора актёру. Прокурор ранее потребовал назначить ему 11 лет колонии.
Сообщалось, что Ефремов приехал в суд без вещей. Свою вину он признал только на последнем заседании.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru