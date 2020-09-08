Добровинский о приговоре Ефремову: лучше бы этого суда не было

Он напомнил, что сегодня исполняется ровно три месяца со дня трагедии. «Я был бы счастлив, чтобы господин Ефремов был бы на свободе и Сергей Захаров был бы жив. Лучше бы, чтобы этого суда не было. Произошло несчастье», – посетовал адвокат.

«Оценивать много восемь лет или мало – это не имеет никакого значения для потерпевших и для меня», - добавил собеседник НСН.

На вопрос, будут ли его подзащитные подавать апелляцию, Добровинский ответил: "Не думаю".

Ранее сам Ефремов предположил, что получит восемь лет лишения свободы.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

