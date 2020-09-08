Добровинский о приговоре Ефремову: лучше бы этого суда не было
Адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире НСН высказал свое отношение к приговору актеру Михаилу Ефремову.
К восьми годам колонии общего режима приговорил Пресненский суд Москвы актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Ранее прокурор требовал назначить актеру 11 лет колонии.
Адвокат родственников Захарова Александр Добровинский в эфире НСН высказал свое отношение к приговору.
«Приговор совершенно блестяще написан. Мне было очень приятно видеть в приговоре, что все мои доводы были учтены - раз. Все мои свидетели приняты – два. Видео, которое я приобщил, – три. И мое сопротивление, что я загнал в тупик свидетелей защиты, - все состоялось, все было отражено в приговоре», - перечислил Добровинский.
Он напомнил, что сегодня исполняется ровно три месяца со дня трагедии. «Я был бы счастлив, чтобы господин Ефремов был бы на свободе и Сергей Захаров был бы жив. Лучше бы, чтобы этого суда не было. Произошло несчастье», – посетовал адвокат.
«Оценивать много восемь лет или мало – это не имеет никакого значения для потерпевших и для меня», - добавил собеседник НСН.
На вопрос, будут ли его подзащитные подавать апелляцию, Добровинский ответил: "Не думаю".
Ранее сам Ефремов предположил, что получит восемь лет лишения свободы.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- Захарова о деле Навального: Берлин обслуживает «грязную политическую возню»
- Началось производство второй партии вакцины от COVID-19
- Добровольцы, испытавшие вакцину от COVID-19 в «Векторе», выписаны
- Ветропарки возродили в России «зеленую» энергетику
- Лукашенко признал, что «пересидел»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru