«Драматично, но справедливо». Драпеко оценила приговор Ефремову

Она добавила, что у Ефремова есть шанс выйти на свободу раньше.

«Мы знаем, что наша гуманная система позволяет при хорошем поведении рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Чего мы и желаем нашему коллеге», – подчеркнула депутат.

Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Кроме того, суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

