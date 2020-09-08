«Драматично, но справедливо». Драпеко оценила приговор Ефремову

Актриса кино, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире «Радио 1» назвала приговор Михаилу Ефремову суровым, но справедливым.

«Суровое наказание: вычеркнуть 8 лет из жизни любого человека – это драма. Но справедливая, на мой взгляд. Потому что это тяжкое преступление, к тому же с отягчающими обстоятельствами – алкогольным и наркотическим опьянением. Поэтому я считаю приговор суровым, но справедливым», – сказала Драпеко.

«Отсидит два года и выйдет». Жириновский о будущем Михаила Ефремова

Она добавила, что у Ефремова есть шанс выйти на свободу раньше.

«Мы знаем, что наша гуманная система позволяет при хорошем поведении рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Чего мы и желаем нашему коллеге», – подчеркнула депутат.

Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Кроме того, суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СудМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры