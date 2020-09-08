«Драматично, но справедливо». Драпеко оценила приговор Ефремову
Актриса кино, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире «Радио 1» назвала приговор Михаилу Ефремову суровым, но справедливым.
«Суровое наказание: вычеркнуть 8 лет из жизни любого человека – это драма. Но справедливая, на мой взгляд. Потому что это тяжкое преступление, к тому же с отягчающими обстоятельствами – алкогольным и наркотическим опьянением. Поэтому я считаю приговор суровым, но справедливым», – сказала Драпеко.
Она добавила, что у Ефремова есть шанс выйти на свободу раньше.
«Мы знаем, что наша гуманная система позволяет при хорошем поведении рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Чего мы и желаем нашему коллеге», – подчеркнула депутат.
Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Кроме того, суд постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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