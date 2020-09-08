Шнуров написал сочувственное стихотворение о Ефремове
Певец и музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме откликнулся на известие о приговоре артисту Михаилу Ефремову, которому суд назначил восемь лет за «пьяное» ДТП со смертельным исходом.
Шнуров, в частности, отметил, что раньше тоже злоупотреблял алкоголем, и мог бы попасть в подобную историю, но вовремя расстался с пагубным пристрастием.
«Бухали. Да. Были года.
Угар всенощный и буза.
С тобой ведь мог бы быть тогда...
Но, я нажал на тормоза», - написал музыкант в своем «Инстаграме».
В стихотворении Шнуров обошёлся без нецензурных слов.
«И вот приехал, всё финал
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Только ленивый не пинал,
И гражданина и поэта», - заканчивается оно.
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