Шнуров написал сочувственное стихотворение о Ефремове

Шнуров, в частности, отметил, что раньше тоже злоупотреблял алкоголем, и мог бы попасть в подобную историю, но вовремя расстался с пагубным пристрастием.

«Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза», - написал музыкант в своем «Инстаграме».

В стихотворении Шнуров обошёлся без нецензурных слов.

«И вот приехал, всё финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта», - заканчивается оно.

