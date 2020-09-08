Восемь лет для Ефремова: за себя и за того адвоката
Актер Михаил Ефремов приговорен к реальному сроку наказания за смертельное ДТП
Восемь лет колонии общего режима – такой приговор вынес Пресненский суд Москвы актеру Михаилу Ефремову, признав его виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения.
«Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества», - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой, выносившей вердикты по многим резонансным делам, включая полковника-миллиардера Захарченко.
Ефремова также на три года лишат права управлять транспортным средством. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Он просил 7,3 млн рублей.
До вступления приговора в законную силу Ефремов по решению суда будет находиться в СИЗО. Во время следствия и судебного процесса он оставался под домашним арестом, а после вынесения приговора был заключен под стражу в зале суда.
Показания всех свидетелей со стороны защиты Михаила Ефремова, которые были призваны доказать, что актера не было за рулем в момент аварии, суд признал недостоверными. На показаниях одного из них, Юрия Фиалко, которого адвокат Ефремова называл автомобильным экспертом, судья Абрамова остановилась особо:
«Необходимость исследования состояния дорожного покрытия, времени проведения плановых и внеплановых ремонтов дорожного полотна, применения антигололедных реагентов, возможности влияния хакеров и «сгустков энергии» на траекторию движения автомобиля ничем не обоснована».
Эксперт, по мнению судьи, лишь «произвольно выдвинул» ряд абсурдных версий аварии.
При вынесении приговора были учтены некоторые смягчающие обстоятельства, благодаря которым вердикт суда оказался не столь суровым, как на том настаивало обвинение, запросившее 11 лет колонии. У подсудимого четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка, он имеет госнаграды и страдает хроническими заболеваниями, констатировала судья.
Кроме того, она указала на то, что «в последнем слове Ефремов заявил о признании вины. Суд считает возможным расценить это как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству», сказала судья.
Потерпевшие по делу о смертельном ДТП приговор обжаловать не будут. В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита подаст апелляцию на решение суда. На него-то и возложил ответственность за столь суровый приговор актеру в эфире НСН заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва.
«Это было позорище вместо правосудия. Я удивляюсь долготерпению судьи. Я считаю, что приговор является итогом не только того, что в действительности совершил Ефремов, но и что произошло после, в частности, в суде», – сказал г-н Падва.
И добавил, что Пашаев «губит людей так называемой «защитой». Генрих Падва выразил также надежду на сокращение срока заключения Ефремова вышестоящей инстанцией.
Михаилу Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом. В случае, если приговор не будет смягчен после апелляции, актеру предстоит провести в колонии семь лет и десять с половиной месяцев. Через четыре года он сможет претендовать на УДО.
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