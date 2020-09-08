Восемь лет для Ефремова: за себя и за того адвоката

При вынесении приговора были учтены некоторые смягчающие обстоятельства, благодаря которым вердикт суда оказался не столь суровым, как на том настаивало обвинение, запросившее 11 лет колонии. У подсудимого четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка, он имеет госнаграды и страдает хроническими заболеваниями, констатировала судья.

Кроме того, она указала на то, что «в последнем слове Ефремов заявил о признании вины. Суд считает возможным расценить это как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству», сказала судья.

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП приговор обжаловать не будут. В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита подаст апелляцию на решение суда. На него-то и возложил ответственность за столь суровый приговор актеру в эфире НСН заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва.

«Это было позорище вместо правосудия. Я удивляюсь долготерпению судьи. Я считаю, что приговор является итогом не только того, что в действительности совершил Ефремов, но и что произошло после, в частности, в суде», – сказал г-н Падва.

И добавил, что Пашаев «губит людей так называемой «защитой». Генрих Падва выразил также надежду на сокращение срока заключения Ефремова вышестоящей инстанцией.

Михаилу Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом. В случае, если приговор не будет смягчен после апелляции, актеру предстоит провести в колонии семь лет и десять с половиной месяцев. Через четыре года он сможет претендовать на УДО.

