Связанные одной цепью. Чем обернётся желание «подоить» бизнес за неоплачиваемый отпуск?
Экс-судья и сенатор, адвокат Евгений Тарло в эфире НСН призвал государство и сотрудников войти в положение работодателей.
Работодатель не может принудительно отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, это может быть инициативой только самого работника. С таким разъяснением выступило министерство труда и социальной защиты РФ в связи с объявленной президентом нерабочей неделей из-за коронавируса с сохранением зарплат. Как подчеркнули в Минтруде, если работодатель настаивает на отпуске за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию. Кроме того, жаловаться можно в суд и в органы прокуратуры.
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло подчеркнул в эфире НСН, что в нынешней ситуации сваливать всю ответственность на работодателя не только не оправданно, но и вредно для экономики.
«Проблема в том, что у малого и среднего бизнеса нет жировой прослойки. Почему-то многие думают, что, если предприниматель ведёт какой-то бизнес, то у него отложены миллионы и он может компенсировать все затраты. Это не так - сейчас разорятся десятки тысяч кафе, магазинчиков и так далее. При этом желающих подоить предпринимателей будет очень много. Всё очень просто - адвокат, прокуратура, суд.
Желающих подоить предпринимателей будет очень много
Думаю, в данной ситуации государство обязано помочь. Потому что предприниматели платят с зарплаты сотрудников налоги. Есть фонды социального страхования, пенсионный, больничный фонды. Именно они должны раскошелиться, поскольку у них даже бывает переизбыток денег», - отметил собеседник НСН.
Евгений Тарло также подчёркивает, что весь бизнес нельзя красить одной краской:
«Есть предприниматели, которые с трудом концы с концами сводят, а есть, например, участники приватизации, называемой «прихватизацией» - делёжки национального состояния. Какой-то бизнес страдает очень сильно, однако какой-то выигрывает, в первую очередь, крупный – нефтепереработка, химия и металлургия. По сравнению, например, с общепитом, там относительно меньшая доля ручного труда. Большая экономия по зарплате получается в связи с падением рубля, поскольку продукция идёт на экспорт за валюту. Так было в 2014 году, когда такие деньги нужно было изъять у металлургов и химиков, однако не сделали этого.
Предпринимателя нельзя оставлять один на один с прокурором и работником.
Бремя разложили на малый и средний бизнес, в результате, экономика ещё упала. Получившие же послабления эти две отрасли вывели свои деньги за границу. Потом, банки. Почему они должны процветать, только повышая свой тариф? Банкам тоже надо подумать, как помочь бизнесу. Предпринимателя нельзя оставлять один на один с прокурором и работником».
По словам Тарло, зачастую, предприниматель просто не имеет объективной возможности выплатить зарплату, почему и приходится предлагать отпуск за свой счёт.
«Работники тоже должны пойти на какое-то понимание – если ничего не создаётся из-за приостановки деятельности, где взять средства для выплаты зарплаты? Учитывая неясность с тем, насколько введены эти «антивирусные» каникулы, вообще не понятно, как быть в этой ситуации.
При этом аренду, внутренние платежи нужно оплачивать. Где-то арендодатели пошли на встречу, где-то нет.
Напрасно кто-то радуется, что бизнес разорится.
Возникает цепочка проблем. Напрасно кто-то радуется, что бизнес разорится. Но, к сожалению, такие настроения в России есть. Где взять средства? Ну, можно продать дом, всё, предприниматель разорится, станет нищим. Что дальше?» - задался вопрос эксперт.
Ранее в Минтруде пояснили, что нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не в повышенном размере. Если у работника сдельная оплата труда, в этом случае ему положена компенсация, размер которой определяется локальными документами организации.
Получить консультацию или направить обращение можно также через портал онлайнинспекция.рф, где создан специальный сервис «Коронавирус: горячая линия».
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