Связанные одной цепью. Чем обернётся желание «подоить» бизнес за неоплачиваемый отпуск?

Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло подчеркнул в эфире НСН, что в нынешней ситуации сваливать всю ответственность на работодателя не только не оправданно, но и вредно для экономики.

«Проблема в том, что у малого и среднего бизнеса нет жировой прослойки. Почему-то многие думают, что, если предприниматель ведёт какой-то бизнес, то у него отложены миллионы и он может компенсировать все затраты. Это не так - сейчас разорятся десятки тысяч кафе, магазинчиков и так далее. При этом желающих подоить предпринимателей будет очень много. Всё очень просто - адвокат, прокуратура, суд.