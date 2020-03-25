Экономист: Не все получат зарплату за «выходную неделю»

Сегодня президент России Владимир Путин обратился к гражданам по ситуации с коронавирусной инфекцией. В частности, глава государства объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Россияне уйдут в вынужденный отпуск с 28 марта по 5 апреля включительно с сохранением зарплаты. Такие меры принимаются в целях остановить распространение коронавируса.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал о последствиях такого решения для экономики страны.

«Я не говорю, что этого делать не нужно, но для экономики это минус неделя из ВВП, не нужно себя обманывать. Минус все то производство, которое могло бы работать в течение этой недели. Это минус из доходов очень многих людей. Потому что не все компании смогут обеспечить выплату заработной платы в полной мере. Не у всех просто есть такие резервы. Речь идет, в первую очередь, о микро, малом и среднем бизнесе. Вероятно, что потом эта неделя превратиться во вторую и третью. Потому что за одну неделю вряд ли удастся добиться тех целей, которые ставятся перед страной, перед властями, то есть сдержать распространение эпидемии», – говорит эксперт.

Также в целях борьбы с коронавирусом Владимир Путин объявил о налоговой отсрочке для малого и среднего бизнеса.

