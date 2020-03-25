Россиянам рассказали, как не впасть в депрессию из-за вынужденной нерабочей недели

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Мера принята для снижения распространение коронавируса в стране. По словам президента, выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома. Путин отметил, что самое главное сейчас – «побыть дома».

Как отсидеться дома в условиях пандемии коронавируса, когда не работают кинотеатры, фуд-корты, фитнес-клубы, боулинги, бильярдные, ночные клубы, аквапарки и еще целый ряд заведений, и не впасть в депрессию и не пристраститься к каким-нибудь пагубным привычкам, в эфире НСН рассказал кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов. По его словам, нужно составить для себя список конкретных дел.

«Чисто психологически это время замедления, как после интенсивной работы человек уезжает в отпуск и два-три дня у него есть инерция скоростного движения. Сейчас время подумать о каких-то очень конкретных вещах, о близких людях, о себе самом, о своем доме. Нужно организовать как-то эту неделю, чтобы было чем заниматься дома. Например, прибраться, помыть окна, балкон вычистить. Трудотерапию никто не отменял. Труд отвлекает. Дома всегда есть, чем заняться. Может, косметический ремонт сделать, что-то подклеить. С детьми выйти прогуляться, поиграть с ними», – посоветовал специалист.