Россиянам рассказали, как не впасть в депрессию из-за вынужденной нерабочей недели
Специалист Московского института психоанализа поделился с НСН, чем заняться дома в условиях эпидемии.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Мера принята для снижения распространение коронавируса в стране. По словам президента, выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома. Путин отметил, что самое главное сейчас – «побыть дома».
Как отсидеться дома в условиях пандемии коронавируса, когда не работают кинотеатры, фуд-корты, фитнес-клубы, боулинги, бильярдные, ночные клубы, аквапарки и еще целый ряд заведений, и не впасть в депрессию и не пристраститься к каким-нибудь пагубным привычкам, в эфире НСН рассказал кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов. По его словам, нужно составить для себя список конкретных дел.
«Чисто психологически это время замедления, как после интенсивной работы человек уезжает в отпуск и два-три дня у него есть инерция скоростного движения. Сейчас время подумать о каких-то очень конкретных вещах, о близких людях, о себе самом, о своем доме. Нужно организовать как-то эту неделю, чтобы было чем заниматься дома. Например, прибраться, помыть окна, балкон вычистить. Трудотерапию никто не отменял. Труд отвлекает. Дома всегда есть, чем заняться. Может, косметический ремонт сделать, что-то подклеить. С детьми выйти прогуляться, поиграть с ними», – посоветовал специалист.
Неделя – это совсем небольшой срок для того, чтобы пристраститься к пагубным привычкам, считает Аверьянов.
«Пагубная привычка к алкоголю за неделю отдыха вряд может появиться. Если только она настолько сильна, что традиционно присутствует. Знаете, любая сложная ситуация – это время не только замедления в жизни, паузы, тишины, но это еще время ответственных, осознанных решений, согласованной договоренности в семье, если кому-то нужно поработать, уединиться», – отметил специалист Московского института психоанализа.
Позитивным в этой ситуации является даже то, что человек, будучи в некоторой социальной изоляции, все равно находится на связи и не ощущает полной изоляции от остального мира.
«На самом деле, в этом очень много позитивного. Мы находимся в хорошей ситуации, если исторически сравнивать: мы информированы, у нас есть интернет, возможность связи с родственниками и близкими. Это не такая изоляция, как была в 18 или 19 веке. Мы находимся в отапливаемых жилищных условиях, у нас все нормально с питанием, слава Богу, не голодаем. Нас не заперли в квартирах, мы можем гулять в парках или где-то на природе. Сейчас прекрасная погода. Просто нужно оптику свою настроить на позитивные вещи и меньше думать о том, на что мы не можем повлиять. Это банальные вещи, но это работает», – подчеркнул собеседник НСН.
Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал НСН, как не сойти с ума от паники, как пережить карантин, и почему важно ограничивать информационный поток.
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