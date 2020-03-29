Рестораторы: Коронавирус спровоцирует ренессанс отрасли

Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с инициативой отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, за исключением продуктовой торговли.

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на письмо Мантурова главе правительства России Михаилу Мишустину. При этом подлинность документа подтвердили два источника агентства.

«Отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа», — сказано в письме из Минпромторга.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН заявил, что отмена начисления НДС на полгода позволит в отрасли «соблюсти статус-кво».

«Когда биржа падает, чтобы ее восстановить, ее закрывают – чтобы не было паники. Государство уже приняло решение – максимально отодвинуты возможные платежи. А дальше оно будет решать, спишет эти налоги, реструктуризирует на ближайшие три года, или нет. Это решат в ближайшее время. Потом начнется работа практически по каждому предприятию. Отсрочка выплаты НДС, начисления новых налогов – все это да. Основная проблема в том, что большинство предприятий арендуют коммерческую недвижимость. Как государству занять решить проблему между хозяйствующими субъектами? Нужно делать последовательные шаги и в сторону поддержки потребительского рынка», - сказал эксперт.