Рестораторы: Коронавирус спровоцирует ренессанс отрасли
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН рассказал о работе над предложениями Минпромторга по мерам поддержки предприятий потребрынка и потенциале ресторанной сферы.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с инициативой отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, за исключением продуктовой торговли.
Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на письмо Мантурова главе правительства России Михаилу Мишустину. При этом подлинность документа подтвердили два источника агентства.
«Отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа», — сказано в письме из Минпромторга.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН заявил, что отмена начисления НДС на полгода позволит в отрасли «соблюсти статус-кво».
«Когда биржа падает, чтобы ее восстановить, ее закрывают – чтобы не было паники. Государство уже приняло решение – максимально отодвинуты возможные платежи. А дальше оно будет решать, спишет эти налоги, реструктуризирует на ближайшие три года, или нет. Это решат в ближайшее время. Потом начнется работа практически по каждому предприятию. Отсрочка выплаты НДС, начисления новых налогов – все это да. Основная проблема в том, что большинство предприятий арендуют коммерческую недвижимость. Как государству занять решить проблему между хозяйствующими субъектами? Нужно делать последовательные шаги и в сторону поддержки потребительского рынка», - сказал эксперт.
Игорь Бухаров рассказал, как вместе с коллегами участвовал в разработке предложений Минпромторга о мерах поддержки предприятий потребительского рынка.
«Первыми почувствовали потери предприятия, которые обслуживают детей. Как только начался коронавирус, родители прекратили водить детей в кафе и рестораны. Мы сразу написали «письма счастья», куда только возможно. Во второй половине марта мы увидели резкое падение посещаемости. Мы были в Минэкономразвития, Минпромторге и у первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова и в других высоких кабинетах. И сейчас, действительно, в онлайн режиме идет работа правительства по поддержке бизнеса, по тем мерам, чтобы ему выжить и продолжить работать», - рассказал собеседник НСН.
Он также отметил, что отельеры и рестораторы, несмотря на тяжелые времена, понимают главную общую задачу – победить коронавирус. Более того, эксперт прогнозирует ренессанс ресторанного бизнеса после пандемии коронавируса.
«Государству надо строить больницы, бороться с коронавирусом. И решить это надо максимально быстро. Если все это закончится быстро, выйдем с минимальными потерями. И уже сегодня надо работать со своими коллективами, думать о том, как будем работать в новых условиях. Знаете, когда у нас был рывок развития ресторанного бизнеса? Когда советская власть заканчивалась, когда прекратили контролировать, тогда все и рванули. А потом началось – препоны, запреты. Так что коронавирус может спровоцировать новый ренессанс ресторанного бизнеса. С 1988 года, когда началось кооперативное движение, открывались рестораны, предприниматели накопили гигантский опыт. Им, главное, - не мешать, и они быстро выйдут из кризиса», - заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил последствия отсрочек налоговых платежей для предпринимателей и россиян.
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