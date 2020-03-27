В ВШЭ предрекли быстрое восстановление рынка труда после кризиса

«Конечно, в этой ситуации спрос на рынке труда будет снижаться, ведь закрывается огромное количество предприятий, в сфере услуг в первую очередь. В мире существует три альтернативы сокращения издержек работодателя: сокращать численность работников, то есть их увольнение; урезать зарплаты; сокращать продолжительность рабочего времени через отправку в отпуска или сокращение рабочего дня. У нас рынок труда в кризисы реагировал, прежде всего, через сокращение зарплат и рабочего времени, а в меньшей степени через сокращение численности. Но этот кризис необычный, тут все очень быстро, сжато. Обычный экономический кризис развивается более или менее постепенно – не бывает так, что на следующий день закрываются разом все предприятия, как у нас сейчас вынуждены перестать работать организации в определенной сфере. Думаю, в зависимости от массы характеристик, будут использованы все методы – и заработная плата пострадает, и численность, прежде всего за счет закрытия малых и средних предприятий в сфере услуг», - сказала Елена Варшавская.

В Центре стратегических разработок отметили, что наивысший уровень неопределенности опрос показал в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм пока сохраняется в секторе энергетики и добычи ресурсов.

По словам Елены Варшавской, восстановление предприятий, как и спроса на рабочую силу, будет протекать быстрее, чем при обычном кризисе.

«Возобновить деятельность малого предприятия сферы услуг все-таки относительно проще, чем большого автомобильного завода. А поскольку у нас сейчас в первую очередь страдают небольшие предприятия этой сферы, то восстанавливаться они потом будут пусть и не также быстро, как закрываются, но тоже достаточно оперативно. При условии, что это не продлиться слишком долго и у работодателей имеется хоть какая-то «подушка безопасности». В этом весь вопрос – хватит ли «подушки безопасности» не только у населения, но и у работодателей, прежде всего в малом и среднем бизнесе», - заключила собеседница НСН.

Опрос Центра стратегических разработок был проведен в марте 2020 года среди топ-менеджеров 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей. Компании больше всего опасаются дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов из-за падения выручки, подорожания сырьевого импорта, а так же материалов и оборудования из-за границы, роста затрат на производство в России и снижения внутреннего спроса.

Напомним, правительство России предоставляет бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат. Кредитованием займутся ВТБ и Сбербанк при поддержки Центробанка. За увольнение на фоне пандемии могут последовать санкции направленные на работодателей, ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

