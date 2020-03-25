Экономист усомнился в достаточности предложенных президентом мер

Президент России Владимир Путин поручил предоставить россиянам социальные выплаты в ускоренном порядке из-за коронавируса. В частности, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны должны быть осуществлены до майских праздников, в апреле. Кроме того, Путин поручил с апреля выплачивать семьям, у которых есть право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно. Кроме того, по мнению российского лидера, необходимо установить 13 процентный налог на процентный доход физлиц с вкладов размером более одного миллиона рублей. Глава государства также заявил, что всем компаниям малого и среднего бизнеса необходимо дать отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода. Еще Путин поручил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30 процентов.

Доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН оценил предложенные президентом социально-экономические меры поддержки, но высказал опасения, что их будет недостаточно.