Омбудсмен рассказал, как малому бизнесу выжить в нерабочую неделю
Общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил, что будущее российского бизнеса зависит от руководителя каждой компании
В связи с предстоящей нерабочей неделей для россиян, в Минтруде напомнили, что вынужденные «каникулы» не являются основанием для занижения заработной платы. Кроме того, как сообщает ведомство, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается, объяснили в министерстве.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил, что в сложившейся ситуации будущее любой компании зависит только от действий ее руководителя.
«Понятно, что эти меры вынужденные. И можно сказать, что, таким образом, малый и средний бизнес вносит свой вклад в стабилизацию. Всем тяжело, все берут на себя издержки, чтобы оградить от распространения. Поэтому шаг этот понятен, в общем, все должны включиться, что-то отдать, по-другому не бывает. Мы с вами видим все те отрасли, которые сейчас практически встали в связи с разными запретами. Конечно, им будет тяжелее всего, но, я думаю, справятся. Если у кого-то есть накопления, то они исполнят свои обязательства, смогут сохранить и бизнес и коллектив. Если нет, то наступает форс-мажор, и по какому пути захочет пойти предприниматель, то ли объявит банкротство и остановит бизнес, то ли будет пытаться взять кредит, чтобы сохранить и бизнес и людей. Это решает в каждом конкретном случае владелец бизнеса», – говорит он.
Ермаков также предположил, что одну выходную неделю большая часть бизнесменов выдержит, если же срок простоя затянется, то это приведет к непредсказуемым последствиям.
«На мой взгляд, каникулы в неделю основная часть бизнеса, конечно, выдержит. А вот если отдых затянется, то это создаст очень многим проблемы. Под ударом, в первую очередь, оказывается сфера услуг, все, что связано с услугами для населения, которое сейчас изолировано. Если же не работать мы будем дольше, то это приведет к непредсказуемым последствиям. Но если бизнес будет массово закрываться, мы получим и недовольный бизнес, и работников без зарплаты, и экономические потрясения», – отмечает эксперт.
Ранее экономисты Сергей Хестанов и Михаил Делягин уверили НСН, что без серьезной помощи государства, российский бизнес в массе своей перестанет существовать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Вильфанд рассказал о метели и холодах в нерабочую неделю
- Мишустин требует принять по России жёсткие меры против коронавируса, как в Москве
- В Коммунарке подтвердили коронавирус у Льва Лещенко
- В ВШЭ предрекли быстрое восстановление рынка труда после кризиса
- Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 21 тысячу