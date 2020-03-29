Бизнес-омбудсмен: Вместо отсрочек платежей предпринимателям нужны налоговые каникулы

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, как повлияют решения президента на состояние сферы малого и среднего бизнеса.

«Важно, чтобы поручения президента чиновники быстро и своевременно исполнили, все заявленные механизмы заработали. Эти решения, конечно, помогут, поскольку все имеющиеся деньги предприниматели должны сейчас использовать на поддержание инфраструктуры и выплату зарплат сотрудникам. Для этого нужны деньги. То, что дается налоговая отсрочка на полгода – хорошо. Хотя, на мой взгляд, в ситуации с коронавирусом можно было бы говорить о налоговых каникулах, поскольку рассчитывать на то, что через шесть месяцев начнется резкий рост рынка и предприятия смогут погашать долги и делать текущие платежи, - это сомнительные надежды. Думаю, все равно решение простить долги придется принимать, потому что бизнес сам их не оплатит. Но если принять это решение сейчас, будет совсем другое настроение и у бизнеса, и у рынка. Ведь каждый день сейчас – это уход с рынка каких-то предприятий. Надо дать немного оптимизма продержаться, сохранить команды и людей, чтобы через полгода поднимать экономику. Если предприниматель будет понимать, что у него полгода будут накапливаться долги, можно догадаться, как предприниматели будут поступать. Нужны налоговые каникулы», - заявил эксперт.

Ранее НСН писала, что президент Владимир Путин поддержал надежду, что Россия справится с коронавирусом меньше, чем за три месяца. Срок в три месяца назвал один из ее участников, что глава государства назвал «неплохим прогнозом»: «в некоторых странах говорили, что война с ним будет очень долгой», - напомнил Путин. И добавил, что Россия выйдет из этой ситуации даже раньше названного собеседником срока.

