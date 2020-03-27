Нерабочая неделя. Денег нет и как держаться?
Экономисты Хестанов и Делягин уверили НСН, что без серьезной помощи государства, российский бизнес перестанет существовать в основной своей массе.
Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели, которая была объявлена указом президента России с 30 марта по 3 апреля. В пресс-релизе ведомства уточняется, что «наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам».
Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением временно отменить налог для самозанятых. Они, по мнению парламентария, в отличие от наёмных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса. При этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков, которые естественно сократились.
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН отметил, что меры эти хорошие, но вряд ли эффективные для поддержки данной категории граждан.
«Сама идея смотрится хорошо и соответствует мировой практике. Это нормальное решение. Но, к сожалению, большого эффекта не даст, потому что главная проблема широких слоев малого, среднего и даже крупного бизнеса связана не налогами, а с сильным падением платежеспособного спроса. В нынешних условиях было бы правильно простимулировать платежеспособный спрос», - предположил эксперт.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил НСН, что инициативы помощи российского бизнеса, озвученные Владимиром Путиным явно недостаточны.
«Считаю, что еще неделю назад всеми микробизнесу предоставлять открытую кредитную линию на 20% прошлогоднего оборота по ставке рефинансирования в автоматическом режиме. Но президенту о масштабах проблем, как я понимаю, сообщили только, когда он в Коммунарку приехал. Так что система госуправления находится в нерабочем состоянии, что мы и увидели», - сделал свои выводы Михаил Делягин.
По предложению Владимира Путина для предприятий малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. Микропредприятия в дополнение к этому получат отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Сами страховые взносы для зарплат больше МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий Путин предложил снизить с 30 до 15 процентов.
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