Нерабочая неделя. Денег нет и как держаться?

Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели, которая была объявлена указом президента России с 30 марта по 3 апреля. В пресс-релизе ведомства уточняется, что «наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам».

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением временно отменить налог для самозанятых. Они, по мнению парламентария, в отличие от наёмных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса. При этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков, которые естественно сократились.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН отметил, что меры эти хорошие, но вряд ли эффективные для поддержки данной категории граждан.

«Сама идея смотрится хорошо и соответствует мировой практике. Это нормальное решение. Но, к сожалению, большого эффекта не даст, потому что главная проблема широких слоев малого, среднего и даже крупного бизнеса связана не налогами, а с сильным падением платежеспособного спроса. В нынешних условиях было бы правильно простимулировать платежеспособный спрос», - предположил эксперт.