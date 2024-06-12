Создаст проблему бизнесу: В России предложили блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками
Специалисты отмечают, что на фоне блокировок нежелательных звонков мошенников из-за рубежа, механизм может блокировать и важные звонки иностранцев россиянам.
В России хотят создать новый механизм борьбы с телефонными мошенниками. Но, несмотря на все плюсы, некоторые специалисты уверяют, что такая инициатива не только поможет гражданам, но и усложнит их жизнь.
МОШЕННИКОВ В БЛОК
В Роскомнадзоре предложили блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками, сообщает RT. Уже известно, что абоненты смогут выбирать, принимать или не принимать звонки, а также отвечать только на входящие из списка контактов или даже оградиться от всех заграничных звонков.
По данным Генпрокуратуры, доля киберпреступности среди всех видов регистрируемых в России преступлений достигла почти 38%. Так, в прошлом году подобных преступлений насчитывалось около 32% от общего числа. Относительно уровня прошлого года их массив возрос на 17,4% до 240,9 тысяч.
Подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников рассказал НСН, что в большинстве случаев следы подобных преступлений ведут за пределы России, а руководят такими «проектами» иностранные спецслужбы.
«Сегодня кибермошенничество приобрело международный характер. В большинстве случаев это колл-центры, которые находятся за пределами России. Их никак не может достать российская правовая система. Интерпол бездействует, так как в большинстве случае это филиалы международных разведок и так далее. Преступления очень хорошо планируются, осуществить это могут только профессионалы. Иностранные спецслужбы зачастую руководят этими мошенниками. МВД РФ создало специальные подразделения, которые занимаются только киберпреступлениями, проработаны алгоритмы», - отметил он.
Обычно спам-звонки поступают на телефоны россиян с территории Украины, однако «преступные колл-центры» есть и в России. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в соседнем государстве против россиян работает до 400 мошеннических колл-центров. Он добавил, что общее число подобных организаций уменьшилось в 2,5 раза, однако уровень их технической оснащенности улучшился.
Между тем консультант по информационной безопасности компании R-Vision Александр Черненко рассказал «Известиям», что в случае блокировки звонков из-за границы мобильных сетей по умолчанию при помощи нового механизма пользователи больше не будут получать звонки от мошенников из других стран.
«Этот механизм поможет бороться с мошенничеством, так как будет блокировать спам-звонки от злоумышленников из других стран. Это позволит предотвратить кражу биометрических голосовых данных и избавит абонентов от постоянных звонков с иностранных номеров, которые часто используются злоумышленниками для создания неудобств», - объяснил он.
В свою очередь гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что в России научились бороться с анонимной IP-телефонией.
«Звонков скорее стало меньше, операторы связи анализируют трафик и постепенно запрещается анонимная IP-телефония. Возможно, мошенники работают лучше, но и нам есть, чем ответить. Звонят в основном через интернет-телефонию, узлы телефонии известны. Операторы связи их блокируют. Технология борьбы с IP-телефонией похожа на работу со спамом. Также все банки внедряют в свои приложения анализ голосового трафика, предупреждают мошенничество», - рассказал он.
В то же время сейчас уже существует механизм «Антифрод», который позволяет собирать информацию о номерах и сообщениях и проверять звонки с целью блокировки входящих с поддельных номеров.
НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗМА
При этом, несмотря на потенциальные плюсы блокировки спам-звонков из-за рубежа, Александр Черненко выделил и значительные минусы борьбы с телефонными мошенниками. Так, он предупредил, что в связи с такой мерой некоторые номера могут попасть под фильтры спама, что создаст трудности для бизнесменов, взаимодействующих с коллегами из стран СНГ, Азии и Африки.
Черненко также подчеркнул необходимость обеспечения четкой координации нового механизма между всеми операторами связи, так как важно, чтобы они блокировали нежелательные звонки по единому образцу. Однако, по его словам, до сих пор неясно, как такая блокировка будет работать с вызовами через мессенджеры.
В свою очередь руководитель департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрий Ермаков рассказал изданию, что правонарушители быстро адаптируются к все новым ограничениям, поэтому механизм блокировки всех звонков из-за границы, предложенный Роскомнадзором, может привести к тому, что мошенники перестанут использовать данный канал для осуществления звонков, а начнут больше орудовать в мессенджерах, локальных виртуальных АТС и симбоксах. Поэтому, по мнению Ермакова, новый способ борьбы позволит обезопасить связь только частично.
В свою очередь генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что для того, чтобы борьба со спам-звонками стала эффективной, нужно сначала разобраться с бесконтрольной продажей сим-карт внутри России.
«Сейчас очень активно используются не только голосовые вызовы, но и звонки через мессенджеры. Минцифры и операторы активно борются с подменными номерами. Но назвать все вызовы, которые у нас видны как российские, подменными я не могу. Продолжается бесконтрольная продажа сим-карт, которые иностранцы могут приобрести без предъявления паспорта на вокзалах Москвы и других регионов. Это делает борьбу не совсем качественной, потому что люди приобретают российские сим-карты, по-прежнему "спамят" и "разводят" других людей. Нужно, чтобы сим-карты продавали только в салонах связи конкретных операторов, либо можно было оформить их через госуслуги, а иностранцам через биометрию», - предложил он в беседе с НСН.
Между тем замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук напомнил, как вести себя при мошеннических звонках.
«Любая кража денег сегодня — это общение с жертвой и операции онлайн. Сегодня нельзя никому предоставлять никаких сведений, нельзя отвечать на вопросы, пока вы не убедились на 100%, с кем вы общаетесь. Нельзя открывать письма, по такой же системе. Если у вас есть сомнения, сходите в банк, налоговую или туда, откуда вам якобы звонят. Прекращайте разговор, если есть хоть 1% сомнений», - подчеркнул он в интервью НСН.
По данным ЦБ России в 2023 году кибермошенники украли у россиян почти 16 млрд рублей. При этом самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты. Через них было похищено 7,12 млрд рублей. Годом ранее, в 2022-м мошенникам удалось украсть у россиян 14 млрд рублей. Так, банки вернули пострадавшим 618,4 млн рублей. Для сравнения: в 2021 году сумма возврата составила 920,5 млн рублей.
На днях стало известно, что советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН Евгений Александров перевел мошенникам почти два млн рублей.
Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН сообщил, что киберпреступники совершили более 260 тысяч преступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022 года.
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