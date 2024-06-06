ВТБ сообщил о разработке программы защиты от телефонных мошенников

ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, которая нацелена на обнаружение нетипичного поведения клиентов банка. Об этом сообщил зампред правления кредитной организации Георгий Горшков, передает РИА Новости.

Как ожидается, разработка позволит с 99-процентной вероятностью выявить, что человек общался со злоумышленниками, и предупредить его о рисках оформления кредита или снятия средств. Горшков указал, что телефонные мошенники сместили свои схемы в офлайн: еще в прошлом году до 75% хищений денег фиксировали онлайн, 25% — через офисы, однако ситуация зеркально изменилась.

«В этом году каждая третья атака мошенников связана с получением наличных средств в офисах. Наша стратегическая задача — отследить атипичное поведение пользователя в режиме "360 градусов" и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах», — подчеркнул зампред правления ВТБ.

Программа защиты призвана обнаружить «мошеннический след»: если клиент, пришедший за деньгами, до этого контактировал со злоумышленниками, банк узнает об этом и передаст сведения менеджеру в офисе. На атипичное поведение могут указывать в том числе длительные разговоры с незнакомыми абонентами и установка приложения удаленного доступа на смартфон. Сотрудник банка предупредит об опасности и приостановит выдачу денег до прояснения ситуации. Горшков добавил, что подобные сигналы будут доступны и самому пользователю в приложении банка.

Между тем зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал о ситуации с телефонным мошенничеством в России. По данным топ-менеджера, злоумышленники совершают до 20 млн звонков гражданам в сутки, это беспрецедентный масштаб атак, пишут Известия.

