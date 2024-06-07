СМИ: В РФ могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за границы
Спам-звонки из-за рубежа могут по умолчанию начать блокировать в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.
По данным агентства, федеральная служба и крупные мобильные операторы обсуждают новые способы борьбы с телефонным мошенниками.
«Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», — отметил источник.
При этом абонент сможет в настройках личного кабинета выбрать, принимать ли иностранные звонки. Меры планируют распространять на все заграничные звонки или только на вызовы для списка контактов. Источник ТАСС подчеркнул, что эксперты согласны с необходимостью повысить ответственность операторов за непринятие мер в этой сфере.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство рассматривает возможность введения законопроекта о запрете массовых спам-обзвонов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru