СМИ: В РФ могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за границы

Спам-звонки из-за рубежа могут по умолчанию начать блокировать в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

По данным агентства, федеральная служба и крупные мобильные операторы обсуждают новые способы борьбы с телефонным мошенниками.

«Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», — отметил источник.

При этом абонент сможет в настройках личного кабинета выбрать, принимать ли иностранные звонки. Меры планируют распространять на все заграничные звонки или только на вызовы для списка контактов. Источник ТАСС подчеркнул, что эксперты согласны с необходимостью повысить ответственность операторов за непринятие мер в этой сфере.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство рассматривает возможность введения законопроекта о запрете массовых спам-обзвонов, пишет RT.

