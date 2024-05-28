Волна преступлений: В отрасли поддержали «уголовку» за дипфейки
Родион Кадыров заявил НСН, что число мошеннических схем с использованием дипфейков продолжит расти, под угрозой – старшее поколение.
Россия стоит на пороге настоящей волны дипфейков, их все чаще используют в мошеннических целях, поэтому необходимо регулировать эту сферу законодательно, заявил эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с НСН.
В России могут ввести уголовное наказание за дипфейки, такой законопроект на этой неделе внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Речь идет о противозаконном использовании изображения или голоса, а также биометрических данных граждан.
«Закон точно нужен, так как мы стоим на пороге настоящей волны дипфейков в связи с тем, что доступ к таким инструментам упрощается. Сложно сказать, сколько именно таких преступлений происходит, но мошеннические действия при помощи дипфейков точно приобретают массовый характер. Наш прогноз, что их число точно будет расти: под ударом окажутся не самые продвинутые с точки зрения технологий пользователи интернета, а это, как правило, старшее поколение», - предупредил он.
По его словам, найти преступника можно, но для этого как минимум потребуются видеозапись, голосовое сообщение или скриншоты.
«Найти преступника можно, но сложность расследования преступления будет зависеть от уровня профессионализма мошенника: их навыки развиваются с такой же скоростью, как ниша ИИ. Поэтому важно противопоставлять преступникам также и высокотехнологичные детекторы дипфейков, чтобы фиксировать деятельность преступника до совершения правонарушения, а не по факту содеянного. В ходе расследования важно опираться на специфику конкретной ситуации и условные артефакты преступления: видеозапись, голосовая запись, скриншоты и другое», - заключил собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бороться с дипфейками в настоящее время полностью невозможно. Комментируя распространившуюся в интернете дипфейковую аудиозапись, на которой якобы его голос благодарит создателя Telegram Павла Дурова за интервью журналисту Такеру Карлсону, он указал, что с подобными подделками придётся сталкиваться всем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума разрешила продавать заложенное по ипотеке имущество
- Глава ГАИ Черников: За «запрещенные» Минздравом лекарства не будут лишать прав
- ФСБ сообщило об обострении обстановки на границе с Финляндией
- Депутат Бурматов счел безответственной идею отправлять бездомных собак на СВО
- ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
- СМИ: Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте
- Песков объяснил, почему Путин задержался в Ташкенте
- Ирландия официально признала Палестинское государство
- СМИ: Цены на черешню увеличились в пять раз за год
- Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru