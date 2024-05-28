Волна преступлений: В отрасли поддержали «уголовку» за дипфейки

«Закон точно нужен, так как мы стоим на пороге настоящей волны дипфейков в связи с тем, что доступ к таким инструментам упрощается. Сложно сказать, сколько именно таких преступлений происходит, но мошеннические действия при помощи дипфейков точно приобретают массовый характер. Наш прогноз, что их число точно будет расти: под ударом окажутся не самые продвинутые с точки зрения технологий пользователи интернета, а это, как правило, старшее поколение», - предупредил он.

По его словам, найти преступника можно, но для этого как минимум потребуются видеозапись, голосовое сообщение или скриншоты.

«Найти преступника можно, но сложность расследования преступления будет зависеть от уровня профессионализма мошенника: их навыки развиваются с такой же скоростью, как ниша ИИ. Поэтому важно противопоставлять преступникам также и высокотехнологичные детекторы дипфейков, чтобы фиксировать деятельность преступника до совершения правонарушения, а не по факту содеянного. В ходе расследования важно опираться на специфику конкретной ситуации и условные артефакты преступления: видеозапись, голосовая запись, скриншоты и другое», - заключил собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бороться с дипфейками в настоящее время полностью невозможно. Комментируя распространившуюся в интернете дипфейковую аудиозапись, на которой якобы его голос благодарит создателя Telegram Павла Дурова за интервью журналисту Такеру Карлсону, он указал, что с подобными подделками придётся сталкиваться всем, передает «Радиоточка НСН».

