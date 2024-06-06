«Издевалась 25 лет!»: Бизнесмен Ковалев заявил, что «посадил» ведьму Полынь

Он также выступил против пребывания медийных персон в зоне проведения спецоперации на Украине с целью «обеления» своей репутации.

«Это закономерный итог, это год моей работы. Я на Портнягина, Шабутдинова, Блиновскую пять лет потратил, а здесь всего за год. В наших органах есть очень активные, честные, порядочные люди, патриоты. Меня просто дико выбесило, когда вдруг эта мошенница поехала отмывать свою репутацию на СВО. СВО - святое! А другой мошенник, Эльман Пашаев, который якобы пулеметчик: живет в Москве, в зону СВО выезжает, якобы постреляет немного, там он живет не в казарме, а на отдельной квартире, рестораны, девушки, отфотографировался, снял видео и уехал. Я уверен, что новый министр обороны Андрей Белоусов со свойственной ему мощью наведет порядок. СВО - это святое, этим ужасным людям там делать нечего, никаким мужьям Блиновских и прочим», - сказал Ковалев.

Накануне Елена Суликова была задержана у себя дома в Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительной информации, члены «Империи сильнейших ведьм» предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.