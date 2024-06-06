«Издевалась 25 лет!»: Бизнесмен Ковалев заявил, что «посадил» ведьму Полынь
Алена Полынь - профессиональная мошенница, организатор тоталитарной деструктивной секты сатаны, в которой числятся 460 тысяч человек, заявил НСН Андрей Ковалев.
Сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы" ПМЭФ заявил спецкору НСН, что задержанный накануне парапсихолог Алена Полынь 25 лет призывала сжигать иконы, убивать священников и издевалась над верующими людьми.
Следственный комитет России ранее предъявил обвинение главе оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой (она же — участница «Битвы Экстрасенсов» Алена Полынь). Против нее заведено дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Следствие попросит суд об ее аресте.
«Алена Полынь - профессиональная мошенница, организатор тоталитарной деструктивной секты Сатаны, в которой числятся 460 тысяч человек. Огромный черный храм без разрешения построила. У нее есть магазины, где внизу «Хогвартс», куда приходят дети, а там везде статуи Сатаны с рогами, какие-то черти, какие-то там вуду, чего только нет. Она 25 лет писала везде, что надо убивать священников, призывала сжигать иконы, просто издевалась над православными и мусульманами. Она якобы лечила людей от всех болезней за огромные деньги. Человек сейчас может пойти, сделать операцию, химиотерапию и жить еще 20 лет. А ей платили огромные деньги, она клиентов своих каким-то дымом окуривала, а эти люди потом умирали», - сказал собеседник НСН.
Он также выступил против пребывания медийных персон в зоне проведения спецоперации на Украине с целью «обеления» своей репутации.
«Это закономерный итог, это год моей работы. Я на Портнягина, Шабутдинова, Блиновскую пять лет потратил, а здесь всего за год. В наших органах есть очень активные, честные, порядочные люди, патриоты. Меня просто дико выбесило, когда вдруг эта мошенница поехала отмывать свою репутацию на СВО. СВО - святое! А другой мошенник, Эльман Пашаев, который якобы пулеметчик: живет в Москве, в зону СВО выезжает, якобы постреляет немного, там он живет не в казарме, а на отдельной квартире, рестораны, девушки, отфотографировался, снял видео и уехал. Я уверен, что новый министр обороны Андрей Белоусов со свойственной ему мощью наведет порядок. СВО - это святое, этим ужасным людям там делать нечего, никаким мужьям Блиновских и прочим», - сказал Ковалев.
Накануне Елена Суликова была задержана у себя дома в Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительной информации, члены «Империи сильнейших ведьм» предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.
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