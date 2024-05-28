Предъявить переписку: Скриншоты помогут в борьбе с мошенниками в Telegram

«На самом деле это обычное мошенничество, но с использованием высоких технологий, в частности ИИ. Оно сейчас очень популярно, особенно в Telegram-мошенничествах. Схема не новая, грандиозного прорыва тут нет. Как правило, мошенники подделывают голос руководителя или какого-то близкого человека, с целью ввести жертву в заблуждение и вынудить выполнить какое либо действие выгодное злоумышленникам. У правоохранительных органов есть все ресурсы, чтобы такие дела расследовать. Здесь проблема в том, что многие жертвы не идут в полицию, так как им необходимо собрать максимально возможный пакет доказательств: скриншоты переписки, где будет указано точное время, номера телефонов и т.п. Если подойти к этому вопросу сознательно и предоставить максимально подробную информацию, шансы на успешное решение вопроса увеличиваются», - отметил он.

При этом Дворянский подчеркнул, что зачастую пользователи сами предоставляют всю личную информацию мошенникам.

«Большую часть утечек люди допускают сами, когда оставляют личную информацию в интернете, записывают видео с собой и всюду их выкладывают. Пользователям нужно самим соблюдать базовые принципы информационной гигиены и не оставлять большое количество лишней информации о себе в глобальной сети Интернет», - заключил собеседник НСН.

Сложные пароли, регулярное обновление ПО и высокий уровень конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах позволят избежать проблем с дипфейками, заявил ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров «Радиоточке НСН».

