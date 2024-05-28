«Внимание к деталям»: Россиянам рассказали, как защититься от дипфейков

«Для повышения уровня безопасности важно всегда учитывать факторы, на которые мошенники могут опираться в стремлении манипулировать вами. Всегда проверяйте источник информации, проводите фактчекинг, будьте внимательны к качеству контента, обращайте внимание на детали - дипфейки нередко обладают более низким качеством, нежели оригинальный контент», - отметил он.

Специалист призвал использовать детекторы дипфейков, но также не забывать о простых правилах безопасности в интернете.

«Рабочий метод - опираться на инструменты по обнаружению фейков: детекторы дипфейков. Повысить уровень безопасности также помогут: сложные пароли, регулярное обновление ПО, высокий уровень конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, проверка URL-адресов», - добавил собеседник НСН.

Чтобы бороться с дипфейками, в первую очередь нужно убрать анонимность в интернете, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

