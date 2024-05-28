«Внимание к деталям»: Россиянам рассказали, как защититься от дипфейков

Родион Кадыров заявил НСН, что мошенники не смогут воспользоваться информацией о человеке, который сохраняет конфиденциальность в социальных сетях и мессенджерах.

Сложные пароли, регулярное обновление ПО и высокий уровень конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах позволят избежать проблем с дипфейками, заявил эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с НСН.

В России могут ввести уголовное наказание за дипфейки, такой законопроект на этой неделе внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Речь идет о противозаконном использовании изображения или голоса, а также биометрических данных граждан.

Клименко призвал определить понятие дипфейка и регулировать его законом

«Для повышения уровня безопасности важно всегда учитывать факторы, на которые мошенники могут опираться в стремлении манипулировать вами. Всегда проверяйте источник информации, проводите фактчекинг, будьте внимательны к качеству контента, обращайте внимание на детали - дипфейки нередко обладают более низким качеством, нежели оригинальный контент», - отметил он.

Специалист призвал использовать детекторы дипфейков, но также не забывать о простых правилах безопасности в интернете.

«Рабочий метод - опираться на инструменты по обнаружению фейков: детекторы дипфейков. Повысить уровень безопасности также помогут: сложные пароли, регулярное обновление ПО, высокий уровень конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, проверка URL-адресов», - добавил собеседник НСН.

Чтобы бороться с дипфейками, в первую очередь нужно убрать анонимность в интернете, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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