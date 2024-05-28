«Внимание к деталям»: Россиянам рассказали, как защититься от дипфейков
Родион Кадыров заявил НСН, что мошенники не смогут воспользоваться информацией о человеке, который сохраняет конфиденциальность в социальных сетях и мессенджерах.
Сложные пароли, регулярное обновление ПО и высокий уровень конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах позволят избежать проблем с дипфейками, заявил эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с НСН.
В России могут ввести уголовное наказание за дипфейки, такой законопроект на этой неделе внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Речь идет о противозаконном использовании изображения или голоса, а также биометрических данных граждан.
«Для повышения уровня безопасности важно всегда учитывать факторы, на которые мошенники могут опираться в стремлении манипулировать вами. Всегда проверяйте источник информации, проводите фактчекинг, будьте внимательны к качеству контента, обращайте внимание на детали - дипфейки нередко обладают более низким качеством, нежели оригинальный контент», - отметил он.
Специалист призвал использовать детекторы дипфейков, но также не забывать о простых правилах безопасности в интернете.
«Рабочий метод - опираться на инструменты по обнаружению фейков: детекторы дипфейков. Повысить уровень безопасности также помогут: сложные пароли, регулярное обновление ПО, высокий уровень конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, проверка URL-адресов», - добавил собеседник НСН.
Чтобы бороться с дипфейками, в первую очередь нужно убрать анонимность в интернете, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума разрешила продавать заложенное по ипотеке имущество
- Глава ГАИ Черников: За «запрещенные» Минздравом лекарства не будут лишать прав
- ФСБ сообщило об обострении обстановки на границе с Финляндией
- Депутат Бурматов счел безответственной идею отправлять бездомных собак на СВО
- ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
- СМИ: Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте
- Песков объяснил, почему Путин задержался в Ташкенте
- Ирландия официально признала Палестинское государство
- СМИ: Цены на черешню увеличились в пять раз за год
- Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru