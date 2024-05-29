«Вал преступлений»: Россиянам рассказали, как защититься от онлайн-мошенников
Олег Иванников заявил НСН, что чаще всего страдают из-за мошенничеств дети, пенсионеры и граждане, которые работают в финансовой сфере.
Чаще всего страдают из-за онлайн-мошенничеств дети, пенсионеры и граждане, которые работают в финансовой сфере, заявил в эфире НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Он отметил, что вал преступлений сегодня приходится на крупные города.
Доля киберпреступности среди всех видов регистрируемых в России преступлений достигла почти 38%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. В прошлом году таких преступлений насчитывалось около 32% от общего числа. Относительно уровня прошлого года их массив возрос на 17,4% до 240,9 тыс.
«Киберпреступность в основном совершается в городах-миллионниках, где население более активно занято в различных сферах государственного строительства, где денежные средства больше используются. Поэтому весь вал преступлений приходится на города с большим населением. Как правило, мошенники выбирают не только самых незащищенных (дети, пенсионеры), но и руководителей больших предприятий, коммерческих организаций, где завязаны серьезные платежи на миллионы рублей. Нужно быть внимательными абсолютно всем категориям граждан, которые работают с финансами. Эта сфера всегда попадает в поле зрения мошенников», - предупредил он.
Со своей стороны, замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук напомнил, как вести себя при мошеннических звонках.
«Киберпреступники не бегают по улице, все это смесь социальной инженерии и онлайн – рассылки и так далее. Любая кража денег сегодня – это общение с жертвой и операции онлайн. Развитие идет по спирали, поэтому киберпреступность вышла на новый уровень. Сейчас у каждого в кармане по два смартфона, которые уже выполняют функцию компьютеров. Сегодня нельзя никому предоставлять никаких сведений, нельзя отвечать на вопросы, пока вы не убедились на 100%, с кем вы общаетесь. Нельзя открывать письма, по такой же системе. Если у вас есть сомнения, сходите в банк, налоговую или туда, откуда вам якобы звонят. Прекращайте разговор, если есть хоть 1% сомнений», - добавил он.
Мошенники все чаще используют дипфейки в Telegram, для возбуждения дела необходимо сохранять переписки с указанием времени, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский «Радиоточке НСН».
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