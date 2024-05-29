«Вал преступлений»: Россиянам рассказали, как защититься от онлайн-мошенников

«Киберпреступность в основном совершается в городах-миллионниках, где население более активно занято в различных сферах государственного строительства, где денежные средства больше используются. Поэтому весь вал преступлений приходится на города с большим населением. Как правило, мошенники выбирают не только самых незащищенных (дети, пенсионеры), но и руководителей больших предприятий, коммерческих организаций, где завязаны серьезные платежи на миллионы рублей. Нужно быть внимательными абсолютно всем категориям граждан, которые работают с финансами. Эта сфера всегда попадает в поле зрения мошенников», - предупредил он.

Со своей стороны, замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук напомнил, как вести себя при мошеннических звонках.

«Киберпреступники не бегают по улице, все это смесь социальной инженерии и онлайн – рассылки и так далее. Любая кража денег сегодня – это общение с жертвой и операции онлайн. Развитие идет по спирали, поэтому киберпреступность вышла на новый уровень. Сейчас у каждого в кармане по два смартфона, которые уже выполняют функцию компьютеров. Сегодня нельзя никому предоставлять никаких сведений, нельзя отвечать на вопросы, пока вы не убедились на 100%, с кем вы общаетесь. Нельзя открывать письма, по такой же системе. Если у вас есть сомнения, сходите в банк, налоговую или туда, откуда вам якобы звонят. Прекращайте разговор, если есть хоть 1% сомнений», - добавил он.

Мошенники все чаще используют дипфейки в Telegram, для возбуждения дела необходимо сохранять переписки с указанием времени, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский «Радиоточке НСН».

