Сотни отмененных рейсов: В российских аэропортах вновь произошел коллапс
Такая ситуация сложилась из-за атаки БПЛА ВСУ на российские регионы. По данным Минобороны РФ, с 23:00 часов 4 июля до 19:00 5 июля ПВО сбили над страной 187 дронов. В ведомстве сообщили о пяти волнах атак.
Ночью 6 июля в столичном аэропорту «Шереметьево» продолжили готовить к вылету задержанные накануне рейсы. Днем ранее в авиагавани, по данным Росавиации, из-за ограничений в связи с угрозой атаки БПЛА ВСУ отменили 174 рейса. К тому же в хабе ссылались на усиление ветра в районе аэропорта.
ОТМЕНА РЕЙСОВ
Судя по информации табло вылета в аэропорту «Шереметьево», пассажиры нескольких рейсов, например, в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также Минск, Алматы и Ереван, должны были вылететь еще утром и днем субботы. При этом некоторые рейсы были отменены, а пассажирам предложили переоформить билеты на стойках регистрации, писало РИА Новости.
Вечером 5 июля в Росавиации сообщили, что в «Шереметьеве» к 21:00 отменили 174 рейса. На более чем два часа были задержаны еще 47. Отмечается, что 80% пришлось на рейсы компаний группы «Аэрофлот». Некоторые пассажиры ожидали своего вылета более девяти часов.
Для минимизации последствий ограничений в воздушной гавани вывели на работу 70 человек дополнительного персонала. Также дополнительно задействовали 15 единиц техники для наземного обслуживания. На фоне случившегося в терминалах столичного аэропорта усилили персонал медпунктов.
Тelegram-канал «Mash» писал, что в столичном аэропорту «Внуково» задержали четыре рейса, один отменили. В «Домодедове» — 11 задержали, один отменили.
До этого в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» несколько раз вводили ограничения на прием и отправку самолетов. В гавани отменили десятки рейсов. В том числе были задержки перелетов в Москву, Сочи, Тюмень и Казань.
По данным компании «Воздушные ворота Северной столицы», переносы были связаны с необходимостью смены или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов из-за корректировки расписания и с другими причинами.
К тому же, согласно информации «Mash», проблемы наблюдались в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Там задержали 30 рейсов, еще восемь — отменили. При этом в нижегородском «Чкалове» задержали десять вылетов, пять отменили. Похожие ситуации наблюдались и в авиагаванях Самары, Саратова, Казани и Екатеринбурга. В аэропорту Сочи задержали на прилет и вылет 25 рейсов.
Кроме того, с трудностями столкнулись и пассажиры международных рейсов. Например, по данным Тelegram-канала «Осторожно, новости», россияне, которые должны были лететь из Анталии в Нижний Новгород прождали в турецком аэропорту примерно семь часов, после чего им вернули багаж и развезли их по отелям, так как вылет перенесли. Агентство «Sputnik Беларусь» также писало, что россияне не могут вылететь из Минска.
СКРИПКА И «КАТЮША»
Коллапс, произошедший в столичном аэропорту накануне — уже не первая похожа ситуация за последнее время. Так, на майские праздники по той же причине в аэропортах Москвы застряли сотни туристов.
В этот раз мест в кафе и зале ожидания не хватало, поэтому людям приходилось лежать на полу. Telegram-каналы также публиковали кадры, на которых видно, как толпа людей в «Шереметьеве» стоит у выхода в ожидании посадки на самолет. На изображениях также были видны пассажиры, которые стоят плотно друг к другу на отключенных эскалаторах.
Застрявшие путешественники развлекали себя как могли. В Сети появилось видео, на котором пассажиры в «Шереметьеве» в ожидании своих рейсов у выхода 103 играют на скрипке, баяне и поют «Катюшу», передает Тelegram-канал «Baza».
При этом во время майского коллапса в «Домодедове» вместе с другими ожидающими вылета пассажирами оказались музыканты Государственного Кремлевского духового оркестра. Они решили поднять застрявшим туристам настроение, устроив в терминале внеплановую репетицию, писал канал.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН советовал пассажирам обращаться в суд, если их держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды.
«В аэропорту есть четкие правила о том, что пассажиров надо покормить через два часа, разместить в гостиницах через шесть часов. При этом в отношении самолета есть санитарные нормы по температуре. Если двигатель не работает, от аккумуляторов нельзя долго поддерживать комфортную температуру. Также есть правило, что необходимо постоянно снабжать пассажиров водой, а через четыре часа предоставить горячее питание. Конечно, эти условия редко могут быть выполнены, поэтому надо пассажиров высаживать… Пассажиры должны писать жалобы: сначала претензии к авиакомпании, потом жаловаться в Роспотребназдор, можно в суд обратиться за выплатами компенсаций. Авиакомпании должны быть готовы к таким ситуациям», - объяснил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что туроператор несет полную ответственность, в том числе по перелету, если турист купил у него пакетный тур, куда входит не только проживание, но и дорога.
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