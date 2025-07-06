Сотни отмененных рейсов: В российских аэропортах вновь произошел коллапс

ОТМЕНА РЕЙСОВ

Судя по информации табло вылета в аэропорту «Шереметьево», пассажиры нескольких рейсов, например, в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также Минск, Алматы и Ереван, должны были вылететь еще утром и днем субботы. При этом некоторые рейсы были отменены, а пассажирам предложили переоформить билеты на стойках регистрации, писало РИА Новости.

Вечером 5 июля в Росавиации сообщили, что в «Шереметьеве» к 21:00 отменили 174 рейса. На более чем два часа были задержаны еще 47. Отмечается, что 80% пришлось на рейсы компаний группы «Аэрофлот». Некоторые пассажиры ожидали своего вылета более девяти часов.