В отрасли допустили запрет на авиаперевозки пауэрбанков в России

Исполнительный директор «АвиаПорт» Олег Пантелеев в эфире НСН заметил, что в России следует четко сформулировать, какие именно устройства стоит ограничивать к провозу воздушным транспортом и повысить контроль за перевозкой пауэрбанков. 

В России тоже могут запретить провоз в самолетах в ручной клади некоторых видов пауэрбанков, однако это следует делать, не копируя международный опыт, а оценив, какие именно устройства могут быть опасными. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Россиянам рассказали, как предотвратить взрыв пауэрбанка

С 28 июня Китайское управление гражданской авиации (CAAC) запретило провоз в ручной клади пауэрбанков без четкой маркировки сертификации 3C. Новый регламент затронул все внутренние авиарейсы. Он направлен на повышение уровня безопасности полетов.

Отмечается, что такая мера была обусловлена ростом числа инцидентов с возгоранием и задымлением внешних аккумуляторов на борту. Пантелеев предположил, что подобный запрет могут ввести и в России.

Авиаэксперт согласился с Путиным в отсутствии национализации «Домодедова»

«Логично, что и в российской гражданской авиации могут последовать решения такого рода. Но принимать их нужно не в формате кальки с китайских товарищей. Следует оценить, какие сейчас существуют пауэрбанки в России, какой уровень мощности может рассматриваться как нежелательный с точки зрения высоких рисков для безопасности полетов. Сейчас устройства, имеющие литиевые батареи не принимаются к перевозке в багаже. То есть положить пауэрбанк в чемодан — ошибочное решение. Его нужно возить в ручной клади и так, чтобы при необходимости его возможно было быстро достать. Прецеденты, когда были случаи возгорания и задымления таких устройств, уже фиксировались на борту воздушного судна в России, так что принятие ограничений — ожидаемое и логичное решение», - отметил он.

Россиянам объяснили, почему вода и товары в аэропортах дороже

По его словам, запрет провоза в ручной клади некоторых пауэрбанков является мировой тенденцией.

«В целом — это мировая тенденция. Нет никаких оснований для допуска на борт воздушных судов предметов, которые могут быть склонны к самовозгоранию. Поэтому важно четко сформулировать группу риска — какие именно устройства стоит ограничивать к провозу воздушным транспортом и повысить контроль за перевозкой подобных изделий», - объяснил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что наличие маркировки на устройстве должно подтверждать то, что оно прошло исследование, поэтому может быть безопасно для перевозки.

Эксперт объяснил, почему пауэрбанк загорелся в самолете

«Существующие меры предполетного досмотра не позволяют определить степень риска, которое представляет то или иное устройство. Кроме того, одно и то же устройство при корректном и при некорректном использовании может либо не представлять никакой угрозы с точки зрения самовоспламенения, либо вспыхнуть ярким пламенем. Есть набор требований, предъявляемых при производстве таких устройств. Наличие маркировки о том, что устройство соответствует тем или иным требованиям — это достаточно серьезный фактор, на который стоит ориентироваться. Если информация о технических характеристиках устройства отсутствует или не читается, то гарантировать его безопасность, естественно, нельзя. Стоит воздержаться от приема к перевозке подобного предмета. В конце концов и сами пассажиры заинтересованы в том, чтобы использовать только заведомо исправные устройства», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме РФ отвергли идею запрета пауэрбанков в самолетах после инцидента на борту рейса «Санкт-Петербург — Якутск», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:БагажБезопасностьСамолетыРоссияАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры