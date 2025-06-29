В отрасли допустили запрет на авиаперевозки пауэрбанков в России
Исполнительный директор «АвиаПорт» Олег Пантелеев в эфире НСН заметил, что в России следует четко сформулировать, какие именно устройства стоит ограничивать к провозу воздушным транспортом и повысить контроль за перевозкой пауэрбанков.
В России тоже могут запретить провоз в самолетах в ручной клади некоторых видов пауэрбанков, однако это следует делать, не копируя международный опыт, а оценив, какие именно устройства могут быть опасными. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
С 28 июня Китайское управление гражданской авиации (CAAC) запретило провоз в ручной клади пауэрбанков без четкой маркировки сертификации 3C. Новый регламент затронул все внутренние авиарейсы. Он направлен на повышение уровня безопасности полетов.
Отмечается, что такая мера была обусловлена ростом числа инцидентов с возгоранием и задымлением внешних аккумуляторов на борту. Пантелеев предположил, что подобный запрет могут ввести и в России.
«Логично, что и в российской гражданской авиации могут последовать решения такого рода. Но принимать их нужно не в формате кальки с китайских товарищей. Следует оценить, какие сейчас существуют пауэрбанки в России, какой уровень мощности может рассматриваться как нежелательный с точки зрения высоких рисков для безопасности полетов. Сейчас устройства, имеющие литиевые батареи не принимаются к перевозке в багаже. То есть положить пауэрбанк в чемодан — ошибочное решение. Его нужно возить в ручной клади и так, чтобы при необходимости его возможно было быстро достать. Прецеденты, когда были случаи возгорания и задымления таких устройств, уже фиксировались на борту воздушного судна в России, так что принятие ограничений — ожидаемое и логичное решение», - отметил он.
По его словам, запрет провоза в ручной клади некоторых пауэрбанков является мировой тенденцией.
«В целом — это мировая тенденция. Нет никаких оснований для допуска на борт воздушных судов предметов, которые могут быть склонны к самовозгоранию. Поэтому важно четко сформулировать группу риска — какие именно устройства стоит ограничивать к провозу воздушным транспортом и повысить контроль за перевозкой подобных изделий», - объяснил Пантелеев.
При этом он подчеркнул, что наличие маркировки на устройстве должно подтверждать то, что оно прошло исследование, поэтому может быть безопасно для перевозки.
«Существующие меры предполетного досмотра не позволяют определить степень риска, которое представляет то или иное устройство. Кроме того, одно и то же устройство при корректном и при некорректном использовании может либо не представлять никакой угрозы с точки зрения самовоспламенения, либо вспыхнуть ярким пламенем. Есть набор требований, предъявляемых при производстве таких устройств. Наличие маркировки о том, что устройство соответствует тем или иным требованиям — это достаточно серьезный фактор, на который стоит ориентироваться. Если информация о технических характеристиках устройства отсутствует или не читается, то гарантировать его безопасность, естественно, нельзя. Стоит воздержаться от приема к перевозке подобного предмета. В конце концов и сами пассажиры заинтересованы в том, чтобы использовать только заведомо исправные устройства», - заключил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме РФ отвергли идею запрета пауэрбанков в самолетах после инцидента на борту рейса «Санкт-Петербург — Якутск», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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