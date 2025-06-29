В отрасли допустили запрет на авиаперевозки пауэрбанков в России

С 28 июня Китайское управление гражданской авиации (CAAC) запретило провоз в ручной клади пауэрбанков без четкой маркировки сертификации 3C. Новый регламент затронул все внутренние авиарейсы. Он направлен на повышение уровня безопасности полетов.

Отмечается, что такая мера была обусловлена ростом числа инцидентов с возгоранием и задымлением внешних аккумуляторов на борту. Пантелеев предположил, что подобный запрет могут ввести и в России.