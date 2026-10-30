Депутат Разворотнева анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ

Уведомления через "Госуслуги" и переход на цифровые собрания — ключевые инструменты в борьбе с фальсификациями в ЖКХ, сказала НСН Светлана Разворотнева.

Борьба с фальсификациями решений собственников и повышение прозрачности управления многоквартирными домами остаются одними из ключевых задач в сфере ЖКХ, заявила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Или холод, или авария: Россиянам раскрыли, почему они мерзнут в своих домах
«Весь VIII созыв мы пытались решать эти проблемы. Самым важным шагом стало уведомление собственников через "Госуслуги" о том, что в их доме планируется собрание, а также пересылка протокола. Многие собственники впервые узнали, что в их доме что‑то происходит — иначе эта информация прошла бы мимо них. Историю с цифровизацией надо продолжать. Мы пробовали разные методы борьбы с фальсификациями, в том числе законодательные. Сейчас сформирован законопроект — он проходит завершающие стадии согласования. В нем говорится, что собрания в домах свыше 30 квартир будут проводиться посредством информационной системы — государственной или региональной», — сказала собеседница НСН.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил в пресс-центре НСН, что поддельные протоколы собраний, «захват» домов управляющими компаниями и многолетние судебные тяжбы — все это до сих пор остается реальностью для многих собственников жилья.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖильеРоссиянеЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры