«В авиакомпании это объяснили тем, что перевозчик вынужден снимать часть багажа, чтобы принять на борт больший запас авиационного топлива. Сейчас часто закрываются воздушные пространства, авиакомпании вынуждены это учитывать. В такой ситуации они могут некоторое время ожидать в безопасной зоне, если есть запасы топлива. Приходится брать либо меньше пассажиров, либо часть багажа оставлять и доставлять его уже следующим рейсом. Если регулярные рейсы, это не такая большая проблема. За этот вопрос отвечает только авиакомпания», - объяснил он.

По его словам, в случае утери багажа предусмотрены компенсации со стороны авиакомпании, которые привязаны к весу чемодана.

«Компания обязуется в кратчайшие сроки доставить багаж в случае сбоя. В ряде случаев практикуется доставка до того адреса, который укажет пассажир. В случае утери багажа предусмотрены компенсации со стороны авиакомпании. Компенсация привязана к стоимости за килограмм массы багажа. Чем тяжелее багаж, тем больше размер компенсации. Также пассажир имеет возможность задекларировать стоимость своего багажа, тогда эта сумма будет выплачена. Но за возмещение в таком объеме нужно будет доплатить, это такой механизм страховки. Страховые компании отдельно предлагают услуги по страхованию багажа. Если пассажир после прибытия не получил свой багаж, он может обратиться на стойку потерянного багажа, составить заявление. Далее уже сотрудники аэропорта принимают меры по поиску багажа. В системе можно посмотреть, был ли загружен багаж на борт или был оставлен в аэропорту отправления», - рассказал собеседник НСН.

Ранее Пантелеев заявил НСН, что законодательство действительно не устанавливает порог цены на питьевую воду в аэропортах, однако из-за обилия предложения почти везде можно найти недорогую бутылку воды, к тому же в некоторых авиаузлах уже есть бесплатные кулеры с водой.

