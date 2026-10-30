IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к международным соревнованиям. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в мессенджере «Макс».

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Ранее CAS получил апелляцию от Федерации хоккея России на решение IIHF оставить в силе запрет на участие российских команд в международных турнирах.

«CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции», - подчеркнул Дегтярев.

Суд признал требования ФХР по ключевым пунктам обоснованными и обязал IIHF обеспечить участие российских команд в соответствующих соревнованиях в сезоне-2026/27. Как отметил министр, ближайший турнир – Молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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