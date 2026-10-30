Гендиректора «Дождя» заочно приговорили к пяти годам заключения
Генерального директора телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Марка Тена заочно приговорили к пяти годам заключения по делу об организации деятельности нежелательной в РФ организации. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«Марк Тен признан виновным по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной... ее деятельности)», - указали в ведомстве.
Гендиректора заочно приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима, пишет RT. Кроме того, его на 10 лет лишили права на деятельность, связанную с руководством и журналистской работой в СМИ, администрированием сайтов и каналов в Сети.
Ранее главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к восьми годам заключения за неисполнение обязанностей иноагента и распространение фейков об армии России, напоминает «Радиоточка НСН».
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