Туроператор несет полную ответственность, в том числе по перелету, если турист купил у него пакетный тур, куда входит не только проживание, но и дорога. Это НСН объяснил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее стало известно, что некоторые туристы требуют вернуть деньги за туры в турецкий Измир, рейс в который сорвался из-за лесных пожаров. Как стало известно SHOT, туроператор не уведомил семью москвички Елены об изменении рейса с Измира на Даламан после его отмены. После угроз подать в суд семье все же вернули большую часть суммы турпакета — 450 тысяч из 600 тысяч рублей. При этом туроператор отказывается компенсировать стоимость билетов до Измира.

«Туроператор, в том числе, отвечает за все, что происходит с рейсом - за переносы, отмены. Однако бывают ситуации, когда турист самостоятельно покупает билет, а туроператор заказывает только наземное обслуживание или бронирует гостиницу. В таком случае за перенос и отмену рейсов туроператор ответственности нести не может. Если все куплено в составе турпакета, он обязан держать руку на пульсе, информировать клиента обо всех изменениях, даже в случае отмены активнее лоббировать интересы туриста», - подчеркнул собеседник НСН.