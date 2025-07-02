Туристам объяснили, когда нельзя получить компенсацию за перенос авиарейса
Гендиректор «Арт-тур» Арутюнов пояснил НСН, что туроператор несет ответственность за перелет, только если клиент купил полный турпакет.
Туроператор несет полную ответственность, в том числе по перелету, если турист купил у него пакетный тур, куда входит не только проживание, но и дорога. Это НСН объяснил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Ранее стало известно, что некоторые туристы требуют вернуть деньги за туры в турецкий Измир, рейс в который сорвался из-за лесных пожаров. Как стало известно SHOT, туроператор не уведомил семью москвички Елены об изменении рейса с Измира на Даламан после его отмены. После угроз подать в суд семье все же вернули большую часть суммы турпакета — 450 тысяч из 600 тысяч рублей. При этом туроператор отказывается компенсировать стоимость билетов до Измира.
«Туроператор, в том числе, отвечает за все, что происходит с рейсом - за переносы, отмены. Однако бывают ситуации, когда турист самостоятельно покупает билет, а туроператор заказывает только наземное обслуживание или бронирует гостиницу. В таком случае за перенос и отмену рейсов туроператор ответственности нести не может. Если все куплено в составе турпакета, он обязан держать руку на пульсе, информировать клиента обо всех изменениях, даже в случае отмены активнее лоббировать интересы туриста», - подчеркнул собеседник НСН.
Арутюнов также объяснил, почему Измир считается очень редким направлением в Турции.
«Измир составляет не более 5% всего пляжного варианта турпотока в Турцию. Прежде всего используют аэропорт Антальи – до 70%, еще 25% - Бодрум. В целом, Измир - замечательное направление, там очень красиво, но есть свои тонкости, в первую очередь как раз опасность пожаров. Они случаются там чаще, потому что там больше растительности, хвойные леса, оливковые рощи, которые легко воспламеняются», - пояснил он.
Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко предупредил в пресс-центре НСН, что в Турции распространен вирус Коксаки и призвал россиян не ехать в эту страну.
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