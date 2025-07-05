Из-за атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга задержали свыше 50 рейсов
В Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы авиагавани.
По данным Росавиации, минувшей ночью в аэропорту города дважды вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
При этом Теlegram-канал «Baza» писал, что пассажиры нескольких авиарейсов, которые должны следовать из Москвы в Санкт-Петербург, не могут вылететь более десяти часов.
Согласно информации источника, в настоящий момент наибольшие задержки наблюдаются в «Шереметьеве». Отмечается, что сейчас аэропорт работает только на прием самолетов из-за ограничения в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра.
Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в интервью НСН отметил, что, если пассажиров держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды, можно смело подавать в суд и требовать от авиакомпании компенсаций.
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