Из-за атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга задержали свыше 50 рейсов

В Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы авиагавани.

По данным Росавиации, минувшей ночью в аэропорту города дважды вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

При этом Теlegram-канал «Baza» писал, что пассажиры нескольких авиарейсов, которые должны следовать из Москвы в Санкт-Петербург, не могут вылететь более десяти часов.