Путин наградил ректора ВГИК орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Малышева Владимира Сергеевича», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Владимиру Малышеву 76 лет, он возглавляет университет с 2007 года.

Ранее президент наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаградавузыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры