Путин наградил ректора ВГИК орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Малышева Владимира Сергеевича», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Владимиру Малышеву 76 лет, он возглавляет университет с 2007 года.
Ранее президент наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву.
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