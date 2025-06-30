Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях

Главным страхом россиян в путешествиях является опоздание на рейс. Согласно опросу агрегатора туров Onlinetours, на который ссылается «Газета.Ru», так ответили 45% респондентов.

СМИ: В Египте десятки россиян отравились местным пивом

Ещё 22% опрошенных заявили, что боятся забыть дома что-то важное, например, зарядку для телефона или кошелёк, а каждый пятый путешественник боится потерять паспорт ещё до вылета.

Непосредственно авиаперелёты вызывают страх у 19% россиян, а пятая часть россиян указали, что переживает из-за того, что разочаруются в отеле.

В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СоцопросТуристыРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры