Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
Главным страхом россиян в путешествиях является опоздание на рейс. Согласно опросу агрегатора туров Onlinetours, на который ссылается «Газета.Ru», так ответили 45% респондентов.
Ещё 22% опрошенных заявили, что боятся забыть дома что-то важное, например, зарядку для телефона или кошелёк, а каждый пятый путешественник боится потерять паспорт ещё до вылета.
Непосредственно авиаперелёты вызывают страх у 19% россиян, а пятая часть россиян указали, что переживает из-за того, что разочаруются в отеле.
В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru