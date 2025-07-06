При жесткой посадке пассажирского самолета Aн-2 в Забайкалье пострадали 10 человек
Воздушное судно ДОСААФ рухнуло в Читинском районе.
6 июля в Забайкальском крае в Читинском районе самолет Aн-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку вблизи села Смоленка. Он рухнул через 16 минут после взлета. Самолет принадлежит Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России. Возгорания удалось избежать. На момент написания материала известно о десяти пострадавших.
ПОСТРАДАВШИЕ
На борту рухнувшего воздушного судна находились 11 человек: один пилот и 10 пассажиров, которые собирались совершить прыжки с парашютом. Изначально говорилось о шести пострадавших, потом о восьми, однако позже стало известно, что их число увеличилось до десяти. По данным регионального министерства здравоохранения, жертв нет.
Губернатор региона сообщил, что пострадавших доставили в Краевую клиническую больницу. Известно, что шестеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще минимум двое — в тяжелом. Всем им оказывается необходимая медпомощь.
«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия. Угрозы жизни ни у кого нет», - приводит РИА Новости слова губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
«ЛЕТЧИК — КРАСАВЧИК»
Инцидент произошел примерно в 09:30 утра по местному времени (в 03:30 по Москве). Согласно информации регионального управления МЧС, борт Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) экстренно приземлился в районе СНТ «Топограф». По словам заместителя читинского транспортного прокурора Ильи Гладченко, причиной крушения стала неисправность двигателя, передает Telegram-канал «ГТРК "Чита"».
Очевидцы крушения самолета под Читой рассказали изданию «Аргументы и Факты – Забайкалье», что пилот Ан-2 сделал так, чтобы судно не рухнуло на ближайший дачный кооператив.
«Летчик — красавчик, посадил на полянку», - добавил собеседник издания.
В свою очередь руководитель Читинского авиаспортивного клуба ДОСААФ Аскольд Волошин оценил действия пилота Ан-2, отметив, что летчик принял правильное решение при остановке двигателя.
«При выполнении плановых полетов на третьем подъеме у самолета встал двигатель. Летчик принял решение, выбрал площадку и посадил самолет. Все живы. Летчик действовал грамотно — посадил самолет с минимальными потерями для людей. Для самолета, к сожалению, нет», - приводит его слова издание «Чита.Ру».
На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники от МЧС РФ. Читинская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Ситуацию взял на контроль губернатор Забайкальского края.
Ранее «Известия» сообщили, что в Приморском крае при крушении легкомоторного самолета ЗЛИН-142 погиб пилот.
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