При жесткой посадке пассажирского самолета Aн-2 в Забайкалье пострадали 10 человек

ПОСТРАДАВШИЕ

На борту рухнувшего воздушного судна находились 11 человек: один пилот и 10 пассажиров, которые собирались совершить прыжки с парашютом. Изначально говорилось о шести пострадавших, потом о восьми, однако позже стало известно, что их число увеличилось до десяти. По данным регионального министерства здравоохранения, жертв нет.

Губернатор региона сообщил, что пострадавших доставили в Краевую клиническую больницу. Известно, что шестеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще минимум двое — в тяжелом. Всем им оказывается необходимая медпомощь.