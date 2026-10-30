Компенсируют все? Что ждет Binance после крупнейшего взлома в истории
Чтобы обезопасить свои средства на криптобиржах, инвесторы должны хранить там только деньги, предназначенные для операций в тот же день, сказал НСН Юрий Припачкин.
Бирже Binance под силу компенсировать убытки от крупнейшей в истории атаки и избежать долгосрочных негативных последствий для себя. Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.
Биржа Binance приостановила все транзакции после сообщения о взломе. Ущерб оценивается в $6,3 млрд, атака стала крупнейшей в истории, сообщило издание «Коммерсант». Основатель биржи Чанпэн Чжао уверяет, что средства в безопасности, но не уточняет, какие. Отмечается, что часть затронутых активов на $3 млрд площадка успела заморозить. Припачкин выразил уверенность, что Binance удастся успешно справиться с последствиями взлома.
«Прецеденты уже были. Конечно, это крупнейшая акция, но до этого на бирже ByBit было похищено $1,2 млрд тоже через взлом. С последствиями удалось справиться, и индустрия не так сильно пострадала. Так что не думаю, что сейчас будут какие-то долгосрочные последствия. Видимо, какие-то потери все-таки будут, надо просто понимать, страховались ли на бирже резервы. Я думаю, что Binance справится с этим объемом и компенсирует потери», — сказал Припачкин.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, пока что не очень ясна сама технология хищения.
«Сейчас есть разные механизмы, которые предлагают биржи. Надо смотреть каждый конкретный случай, кроме того, надо понимать, с каких именно кошельков были похищены средства. Пока неизвестна сама технология хищения. Хакеры не стоят на месте, они периодически находят пробелы в защите криптобирж», — добавил эксперт.
В заключение Припачкин дал совет инвесторам, как обезопасить свои средства.
«Бояться хранить деньги на криптобиржах не стоит — мы помним, сколько обычных банков было взломано и сколько средств было похищено. Эта история просто имеет более длительный характер. Моя рекомендация только одна — на бирже надо хранить только те деньги, которые предназначены для операций в тот же день. А так надо выводить их и хранить в холодных кошельках», — подчеркнул он.
Ранее бывший глава криптобиржи Binance Владимир Смеркис был признан виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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