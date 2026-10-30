Бирже Binance под силу компенсировать убытки от крупнейшей в истории атаки и избежать долгосрочных негативных последствий для себя. Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.

Биржа Binance приостановила все транзакции после сообщения о взломе. Ущерб оценивается в $6,3 млрд, атака стала крупнейшей в истории, сообщило издание «Коммерсант». Основатель биржи Чанпэн Чжао уверяет, что средства в безопасности, но не уточняет, какие. Отмечается, что часть затронутых активов на $3 млрд площадка успела заморозить. Припачкин выразил уверенность, что Binance удастся успешно справиться с последствиями взлома.

«Прецеденты уже были. Конечно, это крупнейшая акция, но до этого на бирже ByBit было похищено $1,2 млрд тоже через взлом. С последствиями удалось справиться, и индустрия не так сильно пострадала. Так что не думаю, что сейчас будут какие-то долгосрочные последствия. Видимо, какие-то потери все-таки будут, надо просто понимать, страховались ли на бирже резервы. Я думаю, что Binance справится с этим объемом и компенсирует потери», — сказал Припачкин.