«Без крыльев и шасси»: Девелоперу «Самолет» предрекли банкротство
Активы «Самолета» в случае вероятного банкротства заберет другой застройщик, считает Ирина Радченко.
У девелопера «Самолет» уже вряд ли получится выйти из зоны турбулентности, шансов на спасение практически нет. Таким мнение с НСН поделилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Все более мрачной выглядит судьба крупного столичного девелопера ГК «Самолет», о финансовых проблемах которого стало известно в начале года. На днях Сбер опроверг информацию о том, что для спасения застройщика планирует стать его совладельцем. Заявление прозвучало после того, как стали известны финпоказатели «Самолета» за первое полугодие: убыток составил 22,3 млрд рублей против прибыли в 1,8 млрд рублей годом ранее. Как пишет «Коммерсант», теперь банки-кредиторы одобрили комплексную программу выхода компании из трудной финансовой ситуации. Параметры санации пока не утверждены, но уже ясно, что застройщику придётся реструктуризировать долги.
По мнению Ирины Радченко, все это означает, что в сущности спасать «Самолет» никто уже не намерен, вопрос лишь в том, что будет с активами и, самое главное, с дольщиками, коих у компании порядка 40 тысяч.
«Никто их спасать не будет. “Самолёт” уже жёстко приземлился. Но есть ещё дольщики, которых я думаю, учитывая объёмы проектов, предостаточно. Мой прогноз: компанию, вероятно, обанкротят, а активы заберёт другой застройщик и, надеюсь, всё достроит, поскольку там задерживается чуть ли не каждая вторая стройка. Очень надеюсь, что во всей этой ситуации дольщики не пострадают. Если будет политическая воля, то найдутся люди, которые всё достроят, когда «Самолёт» останется без крыльев и шасси. Вопрос, как долго дольщики будут ждать новоселья? Правительству нужно быстрее вмешиваться в ситуацию», – считает Радченко.
30 октября стало известно, что ВТБ - второй по величине после Сбера кредитор группы - тоже отказался от получения акций «Самолета» в рамках санации. При этмо речь идет о добанкротных оздоровительных мероприятиях.
Ранее стало известно, что «Самолет» сумел распродать только 39% жилья, при этом 43% проектов вводятся в эксплуатацию с опозданием. При этом финансовые трудность наблюдаются и у других игроков строительного рынка, но самая патовая ситуация именно у «Самолета», признают аналитики. Компания в начале года обращалась к правительству с просьбой выделить ей льготный кредит на 50 млрд рублей, но получила отказ. Как сообщала НСН, тогда в Минфине посчитали, что критических рисков у «Самолета» не наблюдают и предложили работать с банками.
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