У девелопера «Самолет» уже вряд ли получится выйти из зоны турбулентности, шансов на спасение практически нет. Таким мнение с НСН поделилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Все более мрачной выглядит судьба крупного столичного девелопера ГК «Самолет», о финансовых проблемах которого стало известно в начале года. На днях Сбер опроверг информацию о том, что для спасения застройщика планирует стать его совладельцем. Заявление прозвучало после того, как стали известны финпоказатели «Самолета» за первое полугодие: убыток составил 22,3 млрд рублей против прибыли в 1,8 млрд рублей годом ранее. Как пишет «Коммерсант», теперь банки-кредиторы одобрили комплексную программу выхода компании из трудной финансовой ситуации. Параметры санации пока не утверждены, но уже ясно, что застройщику придётся реструктуризировать долги.

По мнению Ирины Радченко, все это означает, что в сущности спасать «Самолет» никто уже не намерен, вопрос лишь в том, что будет с активами и, самое главное, с дольщиками, коих у компании порядка 40 тысяч.