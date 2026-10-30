В ЛНР 14 муниципалитетов остались без света после атаки ВСУ
Украинские войска атаковали энергетический комплекс Луганской Народной Республики, ряд муниципалитетов остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».
По его словам, электричество полностью отсутствует в 14 муниципалитетах, в остальных фиксируются частичные отключения, пишет RT.
«Угроза повторной атаки сохраняется, это осложняет процесс ремонтных работ... Медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания», - указал Пасечник.
Ранее Луганск подвергся массированной атаке ВСУ, были повреждены жилые дома, отделение почты, госархив, автостоянка и гражданская инфраструктура.
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