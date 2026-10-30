День «жестянщика» близок: Синоптик призвала поменять резину
Первый снег придёт в столичный регион уже на следующей неделе, и ночи станут холодней, сообщила НСН Татьяна Позднякова.
В середине предстоящей недели ожидаются дожди, к которым примешается мокрый снег. Воздух ночами будет остывать до ноля градусов, но снежного покрова ждать пока не стоит, рассказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца предстоящие выходные в столичном регионе «закольцуют затянувшийся период позднего бабьего лета». Погода будет ясной, осадки маловероятны, по ночам воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 4, днем плюс 8 - плюс 11. Это будет последнее тепло уходящего «феноменального бабьего лета», сказал Тишковец. По словам Поздняковой, на предстоящей неделе характер погоды существенно изменится.
«Снегопадов нам ждать не приходится, но не исключено, что 4 ноября будут приниматься осадки, когда к дождю может подмешиваться мокрый снег. Снежный покров не установится, но температура в ночные часы будет слабо-отрицательная, около 0 – плюс 3 в Москве. Сейчас температурный фон выше нормы где-то на 3–4 градуса, а к концу первой декады ноября температура вернется к норме, которая для этих чисел как раз составляет около 0 градусов. И у нас в принципе пора, когда должен формироваться временный снежный покров. То есть на какое-то время снежок может выпасть и продержаться, но потом он все равно растает», - сказала Позднякова.
Говоря о необходимости сменить летние автопокрышки на зимние собеседник НСН отметила, что время для «переобувки» самое подходящее.
«Дело в том, что те осадки, которые могут выпадать даже в дневное время испаряться не будут и в ночное время при отрицательной температуре на дорогах может образовываться ледок. Поэтому лучше в эти выходные или до 4 ноября все-таки перейти на зимний режим эксплуатации автомобиля и поменять летнюю резину на зимнюю. В этом отношении лучше перебдеть, чем ждать неприятного дня жестянщика», - посоветовала Позднякова.
Ранее основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев рассказал в пресс-центре НСН, что автовладельцы всё внимательнее относятся к бюджету на содержание машины и тщательнее выбирают сервисы, где можно получить предсказуемый результат.
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