Песков: Участие Европы в переговорах по Украине не обсуждалось

Возможность участия стран Европы в трехсторонних переговорах России, США и Украины не обсуждалась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по украинскому урегулированию.

«Нет, это ни с кем не обсуждалось», - подчеркнул Песков, комментируя публикацию.

Представитель Кремля допустил, что СМИ обсуждало это «у себя в редакции».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЕвропаПереговорыДмитрий Песков

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