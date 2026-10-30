Песков: Участие Европы в переговорах по Украине не обсуждалось
30 октября 202612:18
Юлия Савченко
Возможность участия стран Европы в трехсторонних переговорах России, США и Украины не обсуждалась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по украинскому урегулированию.
«Нет, это ни с кем не обсуждалось», - подчеркнул Песков, комментируя публикацию.
Представитель Кремля допустил, что СМИ обсуждало это «у себя в редакции».
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