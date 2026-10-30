Песков: Участие Европы в переговорах по Украине не обсуждалось

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по украинскому урегулированию.

«Нет, это ни с кем не обсуждалось», - подчеркнул Песков, комментируя публикацию.

Представитель Кремля допустил, что СМИ обсуждало это «у себя в редакции».

